Ucraina, Fico: Draghi per ora giovedì in Parlamento, poi si vedrà

Napoli, 12 mag. (askanews) - "Ho avuto, ufficialmente, dal ministro D'Incà che, mi ha chiamato, la notizia che il presidente Draghi terrà la sua informativa giovedì alle 11.30 alla Camera e prima al Senato. Ora è questo, poi vedremo se sarà anche altro". Lo ha confermato il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli a margine dell'assemblea pubblica dell'Unione degli Industriali di Napoli, rispondendo a una domanda sui tempi con i quali il premier riferirà in Aula sulla guerra in Ucraina."vedremo poi, è sempre bene quando il Governo viene in Parlamento", ha aggiunto Fico in risposta a chi gli chiedeva se ci sarà anche un voto a conclusione del dibattito.