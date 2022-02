Ucraina, FdI: Borrell un pagliaccio, Di Maio protesti

Roma, 23 feb. (askanews) - "Ministro Di Maio, le chiedo di protestare ufficialmente a nome dell'Italia con Borrell, responsabile della politica estera europea, che si permette di fare dei tweet idioti dicendo con la sanzioni niente shopping a Milano per i russi. Lì la gente sta morendo, lì la gente combatte, e noi abbiamo un pagliaccio che dice niente shopping a Milano? È questa la reazione dell'Occidente?". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, intervenendo in Aula nel dibattito seguito all'informativa del ministro degli Esteri sulla crisi ucraina. "Ministro Di Maio, le chiedo di far sentire la voce dell'Italia. Quando l'Europa parla di una situazione drammatica lo fa con serietà", ha aggiunto Fazzolari.Che in precedenza aveva ironizzato sulla preparazione dell'Europa ad una eventuale guerra: "Un'Europa che va in giro con le mascherine all'aperto, con il green pass, con l'obbligo vaccinale, con quale credibilità parla di guerra? Al fronte con le FFp2 e il distanziamento sociale... Cerchiamo di essere credibili... Certo che poi prestiamo il fianco a chi pensa di poter fare delle propetenze all'Occidente".