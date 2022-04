Roma, 27 apr. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel colloquio di oggi, hanno parlato anche dell'ipotesi di una visita a Kiev del premier italiano.I due, secondo quanto si apprende, hanno convenuto di "risentirsi" per organizzare il viaggio, per il quale non c'è ancora una data.