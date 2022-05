Ucraina, Draghi: le sanzioni a Russia dureranno molto a lungo

Roma, 31 mag. (askanews) - "Non illudiamoci, queste sanzioni dureranno molto, molto, molto a lungo, quindi per forza di cose le linee commerciali verranno cambiate probabilmente per moltissimi anni, se non per sempre". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles al termine della due giorni di Consiglio straordinario Ue."Tutto questo sforzo di riaggiustamento, di reindirizzamento" delle catene di approvvigionamento, ha aggiunto Draghi, "non può non essere fatto anche a livello comune, a livello europeo".