Roma, 17 mar. (askanews) - "Oggi non vediamo una recessione, vediamo Ue e Italia che continuano a crescere anche se con un rallentamento. Abbiamo anticipato il Def che uscirà prima di fine mese, ci sono vari rischi, ma nessuno in Europa vede una recessione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.