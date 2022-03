Ucraina,Draghi: quando Putin cessa fuoco noi pronti a tavolo pace

Roma, 25 mar. (askanews) - "Gli sforzi fatti da Macron da Scholz e poi anche da me che non hanno prodotto niente ma sono necessari comunque perchè quando questa volontà cambierà noi saremo lì a iniziare il processo di pace insieme agli altri alleati". Da parte della Russia non c'è stata "ancora nessuna manifestazione di cessate il fuoco perciò ho detto che Putin non vuole la pace". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles.Il premier ha spiegato che "il modo migliore per dimostrare di volere la pace è cessare le ostilità e sedersi al tavolo se non si fa questo vuol dire che si spera di guadagnare terreno. Speriamo che arrivi prima della distruzione totale dell'Ucraina, prima della 'Grosnificazione' del paese che vuol dire instaurare un governo amico, uccidere o esiliare i leader dell'opposizione. Certo è auspicabile ci si sieda al tavolo di pace prima che questo avvenga", ha concluso.