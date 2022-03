Ucraina,Draghi: Putin non vuole pace ma continueremo a cercarla

Roma, 11 mar. (askanews) - "Oggi, da quello che si può capire, Putin non vuole la pace, il piano sembra essere un altro, mentre dico questo mi auguro che al più presto si arrivi a qualche spiraglio e personalmente faremo di tutto per esserci, per chiedere si arrivi presto alla pace e faremo di tutto perchè Putin e Zelensky arrivino a un accordo che però salvi la dignità dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del vertice informale Ue.Draghi respinge anche l'ipotesi che il nostro paese sia stato tenuto fuori dalle mediazioni diplomatiche: "Tutti i riscronti avuti in questi giorni vanno verso una richiesta di coinvolgimento e di un desiderio di presenza italiana. Il problema generale - ha concluso - non è cercare un ruolo ma cercare la pace, è differente".