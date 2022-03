Ucraina,Draghi progressi su adesione a Ue. Ma rispettare trattato

Roma, 11 mar. (askanews) - "Io sono il primo a pensare che un messaggio di incoraggiamento (sull'adesione dell'Ucraina all'Ue, ndr) sarebbe di grande aiuto, ma dobbiamo anche rispettare la cautela di altri paesi, continuiamo a lavorare, man mano faremo altri progressi, l'Italia è molto a favore ma rispettiamo il trattato". Lo ha detto il premier Mario Draghi in una conferenza stampa da Versailles, nel secondo giorno di lavori del vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue."Nessuno si aspettava un liguaggio aperto per una immediata adesione" dell'Ucraina perchè "non è nel nostro trattato", però "c'è stato un progresso, ora si dice il Consiglio europeo sostiene" la procedura di adesione, "c'è una grande disponibilità da alcuni, una determinazione ad accelerare le procedure di adesione da altri e c'è cautela da parte di altri ancora", "le regole per entrare sono molto precise e prevedono un periodo lungo di riforme strutturali".