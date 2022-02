Ucraina, Draghi: offensiva russa premeditata a lungo

Roma, 25 feb. (askanews) - "Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'agenda della Russia e del suo presidente è vasta, complessa e a lungo premeditata". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante le comunicazioni alla Camera sulla crisi in Ucraina."La sensazione è di essere solo allo stadio iniziale di un profondo cambiamento delle relazioni internazionali che ci hanno accompagnato dalla fine della seconda guerra mondiale".