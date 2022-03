Ucraina, Draghi: non è economia di guerra, allarme oggi esagerato

Roma, 11 mar. (askanews) - "Non siamo in un'economia di guerra, non ancora, dobbiamo prepararci ma non è economia di guerra specialmente per l'approvigionamento dei beni fondamentali, gli allarmi che ho letto oggi sono esagerati". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa a conclusione del Vertice informale dei Capi di Stato e di governo dell'UE sul Modello europeo di crescita e di investimento per il 2030.