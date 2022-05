Ucraina, Draghi: Lega-M5s contro armi? Posizione Italia non cambia

Roma, 2 mag. (askanews) - "Siamo un paese democratico, c'è una varietà di posizioni, è abbastanza normale. Ma la posizione italiana su politica estera, guerra in Ucraina e lealtà agli alleati non è in discussione, grazie alla politica fatta da questo governo e all'impegno preso al momento dell'insediamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda a proposito della posizione di Lega e M5s contro l'invio di armi.Draghi ha citato il suo discorso di insediamento del 17 febbraio del 2021 quando disse che il governo avrebbe agito "nel solco dell'appartenzenza come socio fondatore all'Ue e come protagonista dell'alleanza atlantica. L'Italia agisce in difesa di questi valori".