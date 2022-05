Ucraina,Draghi: governo continua su solco risoluzione Parlamento

Roma, 19 mag. (askanews) - "Il governo intende continuare a muoversi nel solco di questa risoluzione" approvata dal Parlamento sull'Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi durante l'informativa in Senato sugli sviluppi della guerra in Ucraina."Voglio ringraziare il Parlamento, la maggioranza e anche il maggior partito di opposizione per il sostegno dato al governo per affrontare questa crisi" ha aggiunto Draghi sottolineando che questo sostegno "ha rafforzato la nostra posizione internazionale".