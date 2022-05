Washington, 11 mag. (askanews) - Con Biden siamo "d'accordo sul fatto che bisogna continuare a sostenere l'Ucraina e far pressioni su Mosca e cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale è molto difficile ma il primo punto è come costruire il percorso negoziale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Washington.