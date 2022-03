Ucraina,Draghi:accoglienza profughi centrale a summit Ue,emergenza orfani

Roma, 11 mar. (askanews) - "Ho parlato almeno tre volte nel Consiglio europeo dell'immigrazione e dell'accoglienza italiana". Lo ha detto il premier Mario Draghi in una conferenza stampa da Versailles, nel secondo giorno di lavori del vertice informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue."Abbiamo discusso di come organizzare questa accoglienza, il terzo settore è fondamentale in questo, in Italia la Protezione civile è il nostro commissario all'emergenza migrazione" e sta facendo "un ottimo lavoro". Governo, terzo settore e "giudici minorili devono affrontare il problema dei bambini profughi" e quello degli orfani che "già prima della guerra erano 160mila, è una dimensione umanitaria di cui occuparsi, il governo italiano sta cercando di farlo al meglio".