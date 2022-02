Ucraina, Di Maio: cittadini italiani restino in casa

Roma, 24 feb. (askanews) - "L'ambasciata italiana a Kiev è ancora pienamente operativa, abbiamo spostato il personale in un luogo più sicuro ma sta continuando ad assistere i cittadini italiani che si trovano in Ucraina. Voglio ringraziare tutto il personale dell'ambasciata. Avevamo invitato i cittadini italiani a lasciare il Paese, a chi si trova ancora in Ucraina consigliamo di restare a casa di non muoversi perchè è un momento molto delicato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando fuori da Palazzo Chigi.