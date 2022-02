Ucraina, davanti ad ambasciata russa a Roma per dire 'no a guerra'

Roma, 24 feb. (askanews) - Centinaia di persone si sono radunate questo pomeriggio, davanti all'ambasciata di Russia a Roma, in via Gaeta, raccogliendo l'appello lanciato in mattinata dal segretario del Pd, Enrico Letta. Tra la folla sventolano bandiere del Pd, di Azione, con Carlo Calenda che via Twitter aveva aderito alla manifestazione, vessilli della Cisl e stendardi arcobaleno della pace. Nutrito il gruppo della comunità ucraina in Italia che ha esposto bandiere gialle e blu e manifesti con su scritto "Subito via i russi dalla mia Ucraina", "no alla guerra!", "Putin aggressore", "Europa svegliati".Oltre a Letta, Nicola Zingaretti, Debora Serracchiani e Caterina Bini del Pd, sono presenti tra gli altri i parlamentari Ivan Scalfarotto, Ettore Rosato, Luigi Marattin e Massimo Ungaro di Italia Viva.