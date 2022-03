Ucraina, Conte a sindacati: no a spese militari con caro energia

Roma, 23 mar. (askanews) - "Con quale faccia con caro bollette e caro benzina diciamo ai cittadini che ora bisogna dedicarsi alle spese militari? Possiamo dirlo mentre in sanità rimandiamo 1 milione di interventi e 20 mln di esami diagnostici?". E' la domanda che il presidente del M5S Giuseppe Conte, secondo quanto riferiscono fonti del Movimento, ha rivolto ai rappresentanti dei sindacati confederali nell'incontro di oggi, definito dallo stesso Conte un "importante confronto per mettere a fuoco sensibilità comuni su vari punti"."Sugli adempimenti" rispetto alle spese militari, ha proseguito Conte, "siamo sotto soglia in compagnia di altri Paesi: nessuno dice che gli impegni non debbano essere mantenuti e rispettati, ma le politiche di welfare per lavoratori e cittadini non possono essere emarginate o posticipate rispetto a un indirizzo politico che anche sulla scia emotiva vorrebbe rilanciare immediati e cospicui investimenti militari".Secondo Conte bisogna "razionalizzare le spese: la difesa comune europea deve servire per razionalizzare la spesa militare non per moltiplicarla. Su questo continueremo a ribattere la nostra posizione e mi sembra che ci sia piena concordia su questo punto con le vostre associazioni sindacali".