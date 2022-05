Ucraina, Conte: Parlamento si esprima su linea Governo

Roma, 25 mag. (askanews) - Discutere di guerra in Ucraina "prima o poi"? "Speriamo se ne possa discutere prima...". Giuseppe Conte commenta così la linea adottata dalla maggioranza parlamentare e dall'alleato Pd sulla richiesta del Movimento 5 stelle di un confronto e un voto in Parlamento sulla linea del Governo."Pensiamo - ha detto parlando a margine di una conferenza stampa alla Camera - che il Parlamento si possa esprimere sulla posizione dell'Italia nei consessi internazionali, nell'interesse dei cittadini italiani e della pace. La guerra non può essere mai uno strumento di risoluzione delle controversie internazionali".