Ucraina, Conte: nessuna divergenza con Di Maio su risoluzione

Palermo, 6 giu. (askanews) - Divergenze con Di Maio per quanto riguarda la risoluzione sul conflitto in Ucraina che il presidente del Consiglio Draghi presenterà il prossimo 21 giugno? "Non mi risulta affatto. Non ho mai avvertito nei confronti avuti una linea diversa da quella che è quella del Movimento 5 Stelle. Una linea deliberata nei suoi organi politici e più volte portata al Consiglio nazionale. Quindi affronteremo quel passaggio in modo sereno. Sembra quasi che alcuni commentatori stiano fomentando uno scontro interno al governo non è affatto così. Il Movimento lavora per tutelare l'interesse dell'Italia anche all'estero. Non è affatto così". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti stamani a Palermo.