Ucraina,Conte:martedì in Parlmento voto compatto M5s per Draghi

Roma, 26 feb. (askanews) - "Il M5S è compatto ed esprime un unico indirizzo politico di ferma condanna dell'aggressione russa". Il leader Giuseppe Conte, intervistato dal Corriere della Sera, assicura il voto compatto e unanime in Parlamento dei Cinque Stelle martedì a favore della posizione del Governo rispetto all'invasione russa in Ucraina. "La lettura della crisi nel M5s - garantisce Conte negando defezioni in direzione della posizione critica manifestata da Alessandro Di Battista e altri- è condivisa. Nessun distinguo può ammorbidire la netta condanna che merita una tale ingiustificata opzione militare".Conte rivendica a sè e al suo Movimento un condizionamento forte nell'orientamento delle scelte del Governo Draghi e anche un impegno personale nazionale e internazionale per rafforzarne il peso. "Nei giorni scorsi - dice- ho sentito gli altri leader, assicurandomi che ci sia la necessaria convergenza per consentire al premier Draghi di far sentire forte la voce dell'Italia con gli alleati europei". E quanto ai recenti frequenti distinguo di Matteo Salvini e della Lega dal governo Draghi e dalla maggioranza, "è il momento - sottolinea Conte - della responsabilità, sarebbe impensabile aprire una crisi ora".E' invece piuttosto a Draghi e all'Unione europea che il leader M5s sembra rivolgersi, nel sollecitare il varo rapidamente di un "piano di Recovery per la guerra". "Siamo usciti - sottolinea Conte- dalla fase più buia della pandemia con una reazione forte dell'Europa intera, nel segno del debito comune. Il conflitto porterà a gravi contraccolpi sul piano energetico e forti ricadute economiche. Non sprechiamo tempo. Lavoriamo subito per un piano di Recovery di guerra. Non possiamo transitare da una pandemia a una guerra lasciando famiglie e imprese ad affrontare uno tsunami con l'ombrello".