(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Non credo assolutamente che la nostra posizione debba contemplare l'invio di armi sempre più pesanti e letali. Anche Guerini ieri ha ragionato in una logica di armi difensive. Vogliamo una svolta decisa interpretata dall'Italia per un negoziato, investire sul dialogo politico per una soluzione pacifica". Lo ha detto il presidente dei 5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Roma. (ANSA).