Ucraina, Conte: Grillo tace? Non voglio interpretare io suo pensiero

Roma, 29 mar. (askanews) - Giuseppe Conte ha parlato con Beppe Grillo della questione ucraina, ma non riferisce la posizione del fondatore del M5s perchè "sarebbe una indecalitezza interpretare il suo pensiero" visto che Beppe Grillo non si è ancora espresso sul tema, a più di un mese dall'invasione russa.Rispondendo ad una domanda in conferenza stampa, Conte ha riferito: "Con Grillo ci siamo confrontati e ci siamo ritrovati a condividere varie riflessioni. Ma mi fermo qui perchè non mi sembre delicato intepretare il pensiero di Grillo che ha tutto il diritto di esprimersi come e quando vuole".