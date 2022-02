Ucraina, Cdm vara dl: potenziamento militari sotto Nato fino 30 settembre

Roma, 25 feb. (askanews) - Il decreto urgente varato dal Consiglio dei ministri per fronteggiare l'invasione russa in Ucraina contiene 7 articoli che vanno dal potenziamento del personale militare italiano sotto il Comando Nato e aiuti all'Unità di crisi della Farnesina.L'articolo 1 riguarda, tra l'altro, la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della Nato ed è "autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della Nato per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)".Per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale "a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2022".Autorizzata anche "per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militare non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina".Vi sono poi disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina e per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.