Ucraina: Cav, con crisi è a rischio fragile ripresa Italia

"Forza Italia è ripartita e ha indicato agli italiani la strada per ripartire. Una strada ancora lunga e difficile, aggravata dalle difficoltà internazionali che - oltre a farci vivere da vicino gli orrori della guerra - rischiano di mettere in discussione la fragile ripresa che si era avviata dopo il Covid grazie al lavoro del Governo Draghi e in particolare - tengo a sottolinearlo - al contributo di idee dato al governo, in parlamento e nei diversi tavoli della maggioranza proprio da Forza Italia". Lo scrive Silvio Berlusconi in un passaggio della sua lettera indirizzata ai dirigenti del partito in vista della kermesse azzurra in programma a Napoli.