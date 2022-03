Ucraina, Casellati: Ue parli con una voce sola per cessate il fuoco

Roma, 28 mar. (askanews) - "Oggi la priorità è che l'Europa parli con una voce sola per promuovere la soluzione del conflitto tra Ucraina e Russia in via diplomatica. Serve un cessate il fuoco per attivare i corridoi umanitari e per rispondere alle troppe preoccupazioni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sui rifornimenti energetici e alimentari. Tutto questo si riflette inevitabilmente anche sull'andamento della nostra economia". Lo ha dichiarato la presidente del Senato Elisabetta Casellati a margine della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea di Brdo, in Slovenia.