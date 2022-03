Ucraina: Carfagna, cooperazione e dialogo contro conflitti

(ANSA) - DUBAI, 21 MAR - "Il ritorno drammatico della guerra in Europa ha reso quanto mai evidente che l'antidoto al diffondersi incontrollato dei conflitti è sempre solo uno: la cooperazione dei popoli, l'impegno comune per la pace e la sicurezza, il dialogo tra le società civili". Lo ha dichiarato la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, intervenendo al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai per l'evento "Special economic zones: a new key to industrial policy and the relaunch of the port system". "Tanto l'esperienza ormai pluridecennale dell'integrazione europea, quanto l'importante e promettente processo di cooperazione intrapreso con gli Accordi di Abramo dagli Emirati Arabi Uniti, Israele e altri partner del mondo arabo rappresentano esempi concreti di come sia possibile superare differenze anche profonde, ostilità e conflitti", ha aggiunto. "Il tema scelto per Expo Dubai - 'Connecting Minds, Creating the Future' - è a mio parere l'impegno più forte e necessario che possiamo assumere in favore delle generazioni future: progettare e costruire insieme un domani migliore a partire dalla 'materia prima' più preziosa e inesauribile, la creatività umana e la capacità dell'essere umano di superare le difficoltà e le crisi cooperando, dialogando, scambiando idee ed esperienze", ha sottolineato la ministra. (ANSA).