Ucraina, Bernini (Fi):serve subito un tetto a prezzo del gas

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Finanziare la guerra di Putin con i soldi delle forniture del gas diventa sempre più imbarazzante per l'Europa, ma bisogna valutare le conseguenze di un immediato blocco totale, che potrebbe significare un salto nel buio: è un problema enorme che non si può risolvere a colpi di tweet propagandistici. Il governo non si è mai sottratto ai suoi doveri in ambito comunitario, ma ora deve prima di tutto insistere sul price cap, che è l'alternativa più realistica allo stop degli approvvigionamenti, perché ridurrebbe di molto i finanziamenti alla Russia evitando però il rischio di una crisi energetica, soprattutto in Italia". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Qualunque sia la decisione, per il gas serve un piano di emergenza europeo, ossia contratti di fornitura di cui l'Italia dovrebbe essere la prima beneficiaria, essendo la più danneggiata, oltre a un fondo compensativo per aiutare famiglie e imprese", conclude. (ANSA).