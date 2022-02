Ucraina, Beppe Grillo: tregua olimpica può svolgere sua funzione

Roma, 13 feb. (askanews) - Contro il "rischio escalation" in Ucraina bisognerebbe ricordarsi dello spirito della Tregua Olimpica, che "può svolgere appieno la sua funzione". E' quanto auspica Beppe Grillo in un intervento, intitolato "Ekecheiría" ("trattenere le mani" o "mani ferme"), pubblicato sul suo blog."Il braccio di ferro tra Washington e Mosca - scrive Grillo - continua a generare fibrillazione nell'intera comunità internazionale. Le videoconferenze, le proposte e le riflessioni dei Capi di Stato non risolvono una conflittualità ingiustificabile agli occhi dei territori, che vogliono la pace. Difficile sperare in un dialogo laddove i Governi promuovono la via delle sanzioni e delle scelte ritorsive. Le truppe schierate in posizioni opposte sono uno strumento di deterrenza, ma con esse diviene più concreto il rischio di un'escalation. In questo scenario - sottolinea Grillo - la Tregua Olimpica può svolgere appieno la sua funzione"."Il 2 dicembre del 2021, alla LXXVI sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite - ricorda Grillo in un altro passaggio -, 173 Stati membri hanno rinnovato il loro impegno per la pace. Hanno deliberato la sospensione di ogni conflitto sul pianeta tra il 28 gennaio e il 20 marzo del 2022, il periodo delle Olimpiadi invernali di Pechino, per mostrare al mondo la forza dello sport, che consente di stare insieme, competere in pace e costruire le basi per un futuro migliore"."Il presidente del Cio Thomas Bach - scrive ancora Grillo - durante la cerimonia d'apertura della XXIV edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, citando una celebre canzone di John Lennon ha detto: 'La missione dei Giochi è costruire ponti, non erigere mura. L'obiettivo è unire l'umanità in tutte le sue diversità. Mi rivolgo a tutti i politici del mondo: rispettate la tregua olimpica, date una chance alla pace".