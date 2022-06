Ucraina, aula Camera semivuota per comunicazioni Draghi

Roma, 22 giu. (askanews) - Poca partecipazione dei deputati questa mattina nell'aula della camera per le Comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi in vista del consiglio europeo. Molti gli scranni vuoti alla destra dell'emiciclo Dove siedono i deputati di Fdi, non è presente la Leader Giorgia Meloni nè i Capigruppo della Lega. Pochissimi anche i settori centrali occupati di solito da m5s e gruppo misto.Qualche presenza in più sulla sinistra dell'aula tra le fila del Pd dove è presente il segretario Enrico Letta accanto alla Capogruppo Debora Serracchiani.Tra i banchi del governo sono presenti accanto al premier i ministri Di Maio, Guerini, Brunetta, D'Incà, Bonetti, Dadone.