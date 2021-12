Tutti a casa Meloni per decidere il futuro. Al Colle e a palazzo Chigi. Gli applausi per la ministra Cartabia

E al terzo giorno diventa chiara una cosa: quel tendone addobbato di Babbi natale, circa quattrocento posti, stretto tra la pista di ghiaccio e il villaggio natalizio il tutto allestito in piazza Risorgimento sotto le mura Vaticane, è diventato la prima vera “camera di compensazione” in vista delle urne presidenziali. E, anche, del destino della legislatura e dello stato di salute delle alleanze politiche, presenti e future.

Era l’obiettivo di Giorgia Meloni e dei suoi guru, tra cui Guido Crosetto: spostare a dicembre la festa politica di Fratelli d’Italia (Atreju, che in genere è a settembre come tutte le altre), portarla a ridosso del voto per l’elezione del nuovo Presidente della repubblica e trasformarla nel primo vero “tavolo” dove i Grandi elettori si annusano e prendono le misure.

#Atreju 21

Lo dimostrano il programma e gli ospiti. Da lunedì scorso a domenica prossima “Il Natale dei conservatori” (questo il titolo di Atreju 21) ospita ministri come Di Maio, Giorgetti, Cingolani. Leader politici come Berlusconi, Conte, Letta, Renzi, Salvini, praticamente tutti. Protagonisti del mondo dell’impresa come Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria e Claudio Descalzi, numero uno di Eni. E della società civile come Sabino Cassese. Un calendario di eventi per cui nella prima parte della giornata i parlamentari di Fdi organizzano sezioni tematiche su economia, sicurezza, scuola. Dalle 17 in poi si apre il tendone dibattiti: in genere un libro alle 17, un ministro alle 18 e si chiude (ore 19) con un leader politico. Qui lunedì Luigi Di Maio ha condiviso il panel con Giancarlo Giorgetti. Il primo, oltre a blindare Mario Draghi a palazzo Chigi perchè “serve continuità e mano ferma con tutte le sfide con cui ci dobbiamo misurare, dalla salute alla ripresa economica, ha pensato bene di dare una stoccata a Salvini (che sarà ospite sabato) dicendo di “fidarsi più di Meloni che del leader della Lega” con cui ha governato per un anno e mezzo. Giorgetti, che della Lega è il numero 2 ma si dice che non parli quasi più con Salvini, ha rinnovato un ragionamento che porta avanti ormai da mesi: “Anche se non andremo a votare nel 2022, il prossimo anno sarà comunque di campagna elettorale prima con le amministrative di maggio e poi con i referendum che saranno molto divisivi. Anche per le coalizioni”. Ecco perchè sarà difficile se non impossibile “tenere in piedi la larga maggioranza”. Tanto vale allora mandare subito Draghi al Quirinale e se proprio si deve mandare avanti la legislatura per le note scadenze del Pnrr, farlo con un governo tecnico.

Gli applausi per Berlusconi

Il giorno dopo l’ospite d’onore è stato Silvio Berlusconi, collegato in video, applaudito nonostante le molte e profonde divergenze sulla gestione della pandemia, dei vaccini e del green pass (a proposito, nel tendone si entra solo dopo capillare controllo). Anche Meloni ha capito che senza una forza moderata in coalizione, in questo caso Forza Italia, per lei è difficile quasi impossibile immaginare di conquistare palazzo Chigi. Troppo lungo il lavoro di rifondazione e metamorfosi che Fratelli d’Italia deve fare per diventare partito di governo europeista per quanto “conservatore”. Ecco che Forza Italia è necessaria. A lei quanto a Salvini. Almeno ancora per un po’. E se Berlusconi ha dato spesso la sensazione nell’ultimo periodo di lavorare ad un centrodestra di governo con Salvini ma senza Meloni, l’altro giorno almeno è scoppiata la pace: Fratelli d’Italia ha confermato la candidatura del Cavaliere al Quirinale ( e Draghi a palazzo Chigi); Berlusconi ha promesso di condividere la proposta di legge di Meloni per una riforma in chiave presidenziale.

La prova del 9

Ma è stato ieri, soprattutto, che il “Natale dei conservatori” è stato chiaramente laboratorio di accordi e dinamiche politiche. Ospite d’onore la ministra della Giustizia Marta Cartabia, la professoressa e giurista, ex presidente della Corte Costituzionale, allieva prediletta di Sergio Mattarella e che non pochi attenti e sofisticati osservatori vedono come “papabile” per la successione al Colle. Cartabia è un ministro tecnico a cui non piace troppo parlare meno che mai conversare con i giornalisti. Eppure ha accettato l’invito su un palco così targato politicamente come quello di Atreju. Lo stupore è stato massimo quando la ministra ha preso la parola. “Ringrazio l’onorevole Meloni - ha detto - di questo gradito invito che è la terza puntata almeno di un dialogo iniziato all’inizio del mio mandato. Da allora è andato avanti in maniera serrata ed essere qui oggi è un un altro passaggio importantissimo perchè Fratelli d’Italia è l’unico partito di opposizione”. Così ha esordito la ministra della Giustizia Marta Cartabia seduta nel grande palco circondato da stelle di natale rosse. E tanti saluti a steccati, pregiudizi e non possumus che hanno fatto abbondantemente il loro tempo. “Non ho mai partecipato ad alcuna festa politica - ha sottolineato la ministra - Essere qui per me oggi è però un atto dovuto perchè in una democrazia si dialoga soprattutto con l’opposizione”. I 400 stipati sotto il tendone di Atreju sono esplosi in un lungo applauso più forte e rumoroso del temporale che ieri sera ha allagato Roma. Nulla poteva essere più dolce per la padrona di casa Giorgia meloni seduta in prima fila tra Guido Crosetto, Adolfo Urdo e l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, il deputato avvocato e responsabile giustizia di Fdi.

Pronta la riforma del Csm

Al di là del profilo e dello stile riservato e pragmatico, la ministra della Giustizia ha anche in agenda alcuni passaggi chiave del suo mandato e della legislatura: oltre i decreti delegati che dovranno far camminare la riforma del processo penale, sono in scadenza la legge che riforma il Csm travolto, con tutta la magistratura, dallo scandalo Palamara, la riforma della magistratura ordinaria e dell’ergastolo ostativo. Per non parlare dei sei quesiti referendari (proposti da Lega e Radicali e quattro firmati anche da Fdi) che potrebbero essere votati in primavera. Per qualcuno, la vera riforma della giustizia.

Appena si è seduta sul palco con il direttore del Corsera Luciano Fontana e il magistrato Nordio, la ministra Cartabia è stata travolta da quel fiume in piena che è l’onorevole Delmastro Dalle Vedove che tra proposte, suggerimenti e mezzi ultimatum (“guai a chi toglie l’ergastolo”) ha spiegato il programma “giustizia” di Fratelli d’Italia. Si capisce che di quello che ha fatto finora la ministra, Fratelli d’Italia condivide molto poco.

Cartabia non ha fatto un plissé, è il gioco delle parti tra chi governa e chi sta all’opposizione e quando ha preso la parola ha dato la notizia attesa: la riforma del Csm è pronta e stamani alle 8 sarà presentata ai gruppi parlamentari. “Ho ascoltato tutti, nessuno mi ha detto veramente cosa voleva, tutti hanno detto cosa non volevano - ha premesso la ministra - Suggerisco anche di non dare retta alle anticipazioni uscite sui giornali perchè sono sbagliate”.

“Non è questa la mia comfort zone”

Ha parlato di sovraffollamento nelle carceri (“va aggredito su più fronti”), di accordi (in Albania) per far scontare la pena nel loro paese. Del male oscuro della magistratura. E ha avvertito: “Con le riforme stiamo cercando di porre le condizioni del cambiamento richiesto e necessario, ma non pensiamo che attraverso il cambiamento delle impalcature e delle regole avremo il cambiamento che andiamo cercando perchè questo attinge a risorse che non sono legali nè giuridiche. E' ovvio che i sistemi elettorali possono incidere, ma l'abbiamo visto sul campo politico: non è lì che cambi gli attori che poi giocano la partita”. Come ha più volte detto il presidente Mattarella “la magistratura deve trovare in se stessa le energie per un rinnovamento morale e affrontare la crisi di credibilità che oggi la indebolisce”.

Ascolti la ministra, osservi la platea che più volte la applaude (per Chico Forti e Patrick Zaki, ad esempio) e all’improvviso capisci che oggi, qui, non è tanto e solo il dossier giustizia quello che conta.

Se la festa politica di Fratelli d’Italia è stata pensata per essere “la camera di compensazione” in vista delle urne presidenziali, è legittimo pensare che Marta Cartabia sia salita su questo palco anche per sondare i “suoi” possibili Grandi Elettori. Certo, si dirà, Fratelli d’Italia è il gruppo parlamentare più piccolo, non può fare la differenza. Ma proprio nell’ottica del Presidente di tutti e del largo consenso, questi voti valgono triplo. Far sedere Giorgia Meloni al tavolo del Presidente è la mossa già giusta. Anche se la più sottovalutata. “Se avessi voluto stare nella mia comfort zone non sarei andata in via Arenula” ha scherzato la ministra. Così per dire che quel ministero è uno dei più complessi. Che più possono fare le ossa in vista di altri incarichi.

Il “ragazzino” è cresciuto

Chi l’avrebbe mai detto che Atreju, il ragazzino protagonista della Storia infinita dal 1998 simbolo dei giovani di Fratelli d’Italia, sarebbe diventato the place to be, il luogo dove andare e dove stare per decidere e contare. Lasciando perdere, dopo anni, stand con paccottiglie sovraniste, antieuropeiste e ospiti imbarazzanti. Da festa- simbolo dell’identità di destra a centro della politica. La metamorfosi è iniziata anni fa ma quest’anno è arrivata al suo compimento. The place to be, come lo erano una volta le feste dell’Unità.

Gli organizzatori preferiscono parlare di “processo di maturazione”, da luogo del movimentismo di destra a luogo della destra istituzionale. Che vuole andare al governo. Che deve lasciar perdere nostalgie fasciste, sovraniste e identitarie e lavorare su un concetto molto più rassicurante: i conservatori. Soprattutto in chiave europea. Domenica l’ospite d’onore sarà Rudolph Giuliani. Qualche anno fa è stato Steve Bannon e - si fa notare - “non abbiano certo invitato Marine Lepen”. Oddio, c’è la destra spagnola di Vox. E la destra polacca che ha alzato muri di filo spinato contro i migranti dall’est. Salvini deve darsi una mossa e decidere cosa fare in Europa per non essere poi costretto a inseguire.