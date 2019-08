Tusk elogia Conte: duro ma responsabile, esempio di lealtà

Roma, 24 ago. (askanews) - "Posso dire solo cose molto positive sul primo ministro Conte. Ora, non so se questo è il modo migliore per promuovere la sua figura adesso in Italia, però siamo diventati ottimi amici, leali l'uno con l'altro". Lo ha detto, rispondendo alla domanda di una giornalista italiana, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, la cui dichiarazione è stata rilanciata da Sky Tg24."E' stato sempre estremamente duro - ha aggiunto - quando si è trattato di difendere gli interessi nazionali italiani, però allo stesso tempo responsabile nel tentare di raggiungere soluzioni europee. Nella mia esperienza personale è stato uno dei migliori esempi di lealtà e responsabilità. E con un ottimo senso dell'umorismo", ha concluso Tusk.