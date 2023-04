Trionfo di Fedriga, ma soprattutto del centrodestra. L’effetto Schlein non c’è. Dem e 5stelle molto preoccupati

Prima di analizzare le ricadute delle elezioni regionali in Friuli, sui partiti, specie nel campo del centrosinistra, meglio analizzare diversi dati che sono usciti dalla competizione regionale che ha visto la riconferma (non era mai successo, in Friuli, per un uscente) del governatore leghista.

Le regionali in Friuli tra conferme e novità

E ne esce qualche conferma, ma anche qualche grossa novità dalle elezioni regionali del Friuli. Che Massimiliano Fedriga, presidente uscente, dovesse vincere, quasi nessuno lo metteva in dubbio. Così come molti ritenevano che la Lega, soprattutto in presenza della Lista Fedriga, potesse soccombere a Fratelli d'Italia. Salvini, invece, ha garantito al suo movimento la leadership di primo partito in Regione. Quanto all'opposizione, l'effetto Schlein è stato quasi impercettibile per il Pd. E le novità più pesanti (per gli interessati) sono che il Terzo Polo ed il Movimento 5 Stelle restano fuori del Consiglio regionale, dove, per pochi decimali, non entrano neppure i no vax, o meglio la lista 'Insieme liberi' della candidata Giorgia Tripoli che pure ha sfiorato il 5% (ma chiederanno il riconteggio).

Il successo di Fedriga, riconfermato presidente

Partiamo dai voti per i presidenti. Fedriga si conferma alla guida della regione con più del 64% dei voti. Con oltre il doppio sul candidato del centrosinistra e M5s, Massimo Moretuzzo (28,4%). Segue la 'no vax' Giorgia Tripoli (4,7%) mentre il candidato del Terzo Polo Alessandro Maran non supera la soglia di sbarramento (2,7%) - Fedriga, ovviamente soddisfatto (è al secondo giro e da presidente della Conferenza delle Regioni ha confermato che i suoi colleghi governatori sono sostanzialmente tutti d'accordo per il terzo mandato), ha annunciato che si prenderà qualche giorno di tempo prima di metter mano alla nomina degli assessori. E' probabile che la vicepresidenza sarà affidata a Fdi che comunque è cresciuto, come partito, rispetto al 2018. Tra le priorità programmatiche, il porto di Trieste, il rientro dei giovani, il contrasto della denatalità con il sostegno alla famiglia. "Vorrei che questo secondo mandato si caratterizzasse per un lavoro fatto sulla traccia del primo, lavorando per i cittadini senza inseguire facili promesse. Un'azione di governo che abbia la capacità di programmare il futuro del Friuli Venezia-Giulia in una prospettiva che guardi non alle prossime elezioni ma al prossimo decennio", dice subito.

Analisi del voto per le principali liste

La Lega è dunque il primo partito della coalizione ed anche del Friuli Venezia Giulia con circa il 19%. Fratelli d'Italia si accontenta del 18,18%. La lista Fedriga è al 17,51% e si piazza come terzo partito dell'alleanza e della regione. Forza Italia si è fermata al 6,68%. Autonomia responsabile, che raccoglieva anche i centristi, non riesce a raggiungere nemmeno il 2%. Massimo Moretuzzo, candidato del centrosinistra, non va oltre il 28,65%. Il Pd raccoglie il 16,69% dei consensi e si piazza al quarto posto in regione. Il patto per l'Autonomia, il gruppo di Moretuzzo, si blocca al 6,31%. Il M5S retrocede al 2,46%, i Verdi-Sinistra il 2%, poi altri minori. Giorgia Tripoli di 'Insieme Liberi' guadagna il 4,67%, risultato che non metteva neanche in conto, ma la lista non riesce ad entrare in Consiglio per un soffio: si ferma al 3,99% (la soglia è del 4%). Delusione nel Terzo Polo: Alessandro Maran non va oltre il 2,72%, mentre la lista di Calenda, Italia Viva e +Europa sale al 2,77%. Nei 24 Comuni al voto, Udine va al ballottaggio. In questo caso, il Terzo Polo è sceso in campo con il candidato sindaco dem, mentre il M5s correva da solo.

L'analisi del voto delle liste premia, a sorpresa, dunque, la Lega, che, primo partito in Regione (19%), sorpassa sul filo Fratelli d'Italia (18%). Molto buona la performance della lista del candidato presidente (17,7%), che proprio alla Lega ha tolto consensi. Mentre il Pd è il quarto partito (17,6%), e non si vede alcune effetto Schlein, seguito alla lontanissima da Forza Italia (6,7%) di Silvio Berlusconi, anche se il Pd tiene sostanzialmente rispetto alle Politiche di settembre. Nella valutazione degli equilibri interni del centrodestra, da segnalare che Fratelli d'Italia comunque triplica i voti rispetto alle Regionali del 2018 (era al 5,5%), mentre la Lega perde molti consensi (era al 34,9%; la lista Fedriga al 6,3%), e FI li dimezza (era al 12,1%). Perde un paio di punti rispetto al 2018 il Pd (era al 18,1%), che non sembra aver goduto granché dell'effetto novità della rinnovata segreteria guidata da Elly Schlein. Tonfo clamoroso, infine, del Movimento 5 stelle (2,5%; era all'11,7%). Cala in maniera considerevole anche l'affluenza, seguendo un andamento generalizzato delle ultime tornate elettorali, con un 45% di votanti che segna uno dei dati piu' bassi in Regione.

L’effetto Schlein mancato e i guai di casa Pd

L'effetto Schlein, almeno in Friuli Venezia Giulia, dunque, non si è visto, “e anche nei sondaggi siamo al 20%, abbiamo ripreso i voti persi dopo il 25 settembre, nulla di più" si sospira. In casa dem, a trattative per la segreteria ancora in corso, anche la scontata riconferma di Massimiliano Fedriga è occasione buona per mostrare mal di pancia e malumori. La lista dem si ferma sotto il 17% (era oltre il 18 sia alle Politiche del 25 settembre che alle Regionali di 5 anni fa) e anche vedere il M5S e il Terzo polo (alleati i primi e competitor i secondi) al di sotto del 3% non rincuora. Elly Schlein, in ogni caso, non si dà per vinta: "Complimenti a Fedriga, che ha vinto nettamente in Friuli-Venezia Giulia. Ringraziamo Moretuzzo e tutta la coalizione che l’ha sostenuto per l’impegno. Riorganizzeremo insieme un’opposizione centrata sulle proposte politiche. Con pazienza - assicura la segretaria - ma con determinazione". La resa, insomma, non è una possibilità. Per questo la segretaria intende chiudere al più presto sulla nuova segreteria e gli assetti degli uffici di presidenza.

La partita sulla segreteria dem. Tutti i nomi.

Le due partite dovrebbero essere definite contestualmente, ma servirà un nuovo incontro tra Schlein e Bonaccini per sciogliere gli ultimi nodi. Dopo quella che definisce "la forzatura" sui capigruppo, la minoranza chiede "un maggiore sforzo di condivisione e collegialità". I bonacciniani continuano a opzionare quattro posti, mentre la linea di Schlein sarebbe quella di aprire a due o tre di loro al massimo (Bonafè e Baruffi, sempre in pole). E se Peppe Provenzano è dato dai più quale nuovo rappresentante esteri - "soffiando il posto ad Alessandro Alfieri", accusa la minoranza - destinato a entrare in squadra, come coordinatore della segreteria o come titolare dell'organizzazione del partito, sembra essere anche Gaspare Righi, braccio destro della leader già in Emilia Romagna. Trattano per uno o due ingressi i 'neo ulivisti' e c'è chi non esclude che in segreteria possa sedere anche l'ex capogruppo Debora Serracchiani: "Ma se ci sarà, sarà in quota Schlein", sottolineano i bonacciniani. Maria Cecilia Guerra e Sandro Ruotolo potrebbero essere i volti di Art.1. La data cerchiata in rosso sul calendario per "far andare a dama tutto" resta quella di mercoledì, anche se c'è chi non esclude che potrebbe slittare tutto a dopo Pasqua. "Da giovedì iniziano le celebrazioni, già i cattolici sono in allerta", ironizza qualcuno in Transatlantico. Intanto, Antonio Misiani, che dovrebbe comunque ricoprire il ruolo di responsabile economia in segreteria, ha portato a termine la sua prima missione a Napoli da commissario dem in Campania. "E' stata una prima presa di contatto - spiega -, ho incontrato il presidente della federazione napoletana e il tesoriere. Incontrerò De Luca, il sindaco di Napoli e altre figure istituzionali dopo Pasqua". Quanto al terzo mandato per il governatore, prima vera grana locale per Schlein, la linea di Misiani è chiara: "La questione ha valenza generale e verrà affrontata a livello nazionale". Ma saranno dolori perché De Luca vuole candidarsi lo stesso, o col Pd o a capo di una lista autonoma che avrebbe l’effetto sicuro di far perdere sia lui che il Pd…

Sia il Pd che i 5stelle si devono interrogare…

In ogni caso sia il Pd che il M5s si devono interrogare con due risultati che suonano come un campanello d'allarme. In Friuli Venezia Giulia non solo Fedriga viene riconfermato governatore battendo l'esponente sostenuto da Pd, M5s, Avs piu' una galassia di liste civiche, ma se il Pd tiene, tutte le altre liste di ‘peso’ (dai 5stelle che erano in coalizione ai terzopolisti che ne sostenevano un’altra) hanno preso percentuali assai ridicole. La sconfitta, per la Serracchiani (presidente del Friuli dal 2013 al 2018) è frutto dal "vento nazionale" delle politiche vinte dal centrodestra e da una campagna sul territorio condotta da molti esponenti di governo. Ma come giustificazione è troppo poco. La verità è che il laboratorio Friuli apre infatti proprio il tema delle alleanze. La forza del centrodestra unito è soverchiante mentre il Movimento 5 Stelle raccoglie il 2,5 per cento e il Terzo Polo il 2,8 per cento. A maggio, per le comunali, Pd e M5s si presentano in coalizione solo in quattro capoluoghi di provincia (Teramo, Brindisi, Catania, Pisa) su ben 19 città al voto. Si rischiano molte sconfitte anche lì, in pratica. Ma la strada per alleanze organiche è ancora lunga e non si arriverà a 'meta' se non dopo le europee. Questo, almeno, l'avviso comune fra i dem. Il voto per il parlamento di Bruxelles, infatti, prevede un sistema proporzionale più funzionale a pesare la forza di ciascuna forza politica che non a stipulare alleanze elettorali. Dopo quel passaggio, e' il ragionamento, si capirà se e come procedere ad alleanze strutturali. Fino ad allora, come detto anche da Schlein e confermato da Conte, ogni patto elettorale sarà basato su progetti comuni e non sulla base di accordi a scatola chiusa. L'altra 'spia' accesa per i dem è quella che arriva da Latina dove si sono celebrate le primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco. A vincere e' stato il civico Damiano Coletta, sindaco uscente che si è imposto sulla candidata dem, Daniela Fiore. Partite che non hanno visto protagonista Elly Schlein, dicono fonti dem alla Camer, dove, tuttavia, non si nasconde una certa delusione per non aver visto quel "rimbalzo" che si sperava di vedere dopo le politiche, anche in virtu' dalla ventata di rinnovamento portata dalla neo segretaria. Quello che emerge, soprattutto dalla tornata elettorale in Friuli è "il dato fatto registrare dal governatore uscente", spiega un alto dirigente dem, "che certifica ancora una volta come i governatori di regione siano una sorta di sovrani nel loro territorio, godendo di risorse importanti e di una forte copertura mediatica per anni e anni”. Magra consolazione. Anche perché è con i governatori e le regioni dalla propria parte che si vincono le elezioni come tutte le serie storiche ed elettorali della Repubblica insegnano: oggi il bollettino recita 15 regioni al centrodestra e solo 4 al centrosinistra, più una autonomista. Un po’ poco per sperare in una rimonta alle Politiche.