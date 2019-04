[Il caso] Il ministro Tria nel mirino di Lega e 5 Stelle per “convincerlo” che sarà un anno bellissimo

Attaccano la consigliera del suo staff. Attaccano il figlio della moglie. Pretendono una Commissione banche con pieni poteri. Avrebbero voluto un maggior piglio contro il segretario dell’Ocse che si è permesso di dire che Reddito di cittadinanza e Quota 100 sono “inutili” alla crescita del paese e “dannosi” per il nostro debito sovrano. Mandano continui “avvisi” e “richiami” – “la crescita ci sarà, e non sarà pari a zero”, “la pazienza è finita, subito il risarcimento ai truffati delle banche” – perché il governo sono loro anche se i cordoni della borsa, l’unica cosa che conta, li tiene lui, Giuseppe Tria, il professore che zitto zitto, dietro gli occhialetti calati sul naso, dribbla i diktat di Salvini, Di Maio e Conte e alla fine sembra rispondere solo al Quirinale. E persino a Bruxelles.

Una scomoda posizione

Scomoda posizione quella del titolare del Mef: è figura “necessaria” perché alibi perfetto per gli eventuali fallimenti delle politiche economiche decise dal governo; ma è anche ingombrante e fastidioso perché ancora s’arrovella su concetti come deficit, debito, crescita e mostra rispetto per banche centrali nazionali ed europee. Tria è, nella prospettiva di Lega e 5 Stelle, “utile” ma anche “dannoso”. Solo così si spiegano gli attacchi degli ultimi tre giorni, un crescendo iniziato domenica quando Tria, ospite di un convegno a Firenze si è smarcato dal mainstream giallo verde su due passaggi chiave per la propaganda di governo provocando un terremoto. Il primo: la crescita che sarà “zero”, ammissione sciagurata per la terna Conte, Salvini e Di Maio per i quali invece il 2019 sarà un anno “bellissimo”, anzi, “un vero boom economico”. Il secondo: il sistema del credito italiano, ha detto il ministro Tria, è “uno dei più sani d’Europa e forse del mondo” e “attaccarle significa minare l’interesse nazionale”, un intervento a gamba tesa contro i 5 Stelle che proprio in quelle ore avevano strappato un via libera assai preoccupato del Quirinale alla Commissione parlamentare sulle banche, ennesimo totem della narrazione grillina. A Conte, presente domenica allo stesso convegno, era andato tutto di traverso: “Restiamo lucidi” disse a botta calda. Ma come, già fa fatica a tenere a bada le gelosie di Salvini e Di Maio, e adesso ci si mette anche Tria.

La resistenza della consigliera Bugno

Solo con questa lunga premessa si possono comprendere le continue fibrillazioni e pressioni che anche ieri hanno segnato la giornata del ministro dell’Economia Giovanni Tria e di cui stanno pagando un prezzo sgradevole la consigliera Claudia Bugno e Niccolò, il figlio trentenne della moglie del ministro. Per il terzo giorno di fila i 5 Stelle hanno continuato a bombardare sulla consigliera Claudia Bugno “colpevole” di essere stata nominata, da Tria, nel board della Stmicroelectronics, un colosso da 10 miliardi di fatturato nel 2018, partecipato dal Mef e controllato da una joint-venture Italia-Francia. Il bombardamento di dichiarazioni ha “convinto” Bugno, a metà pomeriggio, a rinunciare al cda di Stmicroelectronics, a optare per analogo incarico all’Agenzia spaziale e comunque non se ne parla di lasciare il ministero, il vero obiettivo dei 5 Stelle che dunque hanno continuato a dichiarare contro Bugno “perché noi siamo il movimento della trasparenza e del merito” (sottosegretario Villarosa).

Anche il figlio sotto attacco

E siccome attaccare su un fronte solo in genere non paga, la macchina dell’insinuazione e dell’insulto è partita anche contro Niccolò, il figlioccio trentenne del ministro. “Mi auguro che sia solo un caso che il figlio del ministro sia entrato nella azienda guidata da Chevallard (compagno della Bugno, ndr) poco dopo che la Bugno aveva varcato il portone di via XX settembre. Dopo sei mesi tra l’altro – ha sottolineato la Castelli - ancora non ho ancora capito su quali fascicoli lavora”. Castelli però, il cui ruolo al Mef è stato di recente molto ridimensionato proprio da Tria, fa finta di non sapere di cosa si occupa la consigliera Bugno. “Da quello che so – ha insistito - Bugno ha portato avanti per mesi posizioni molto personali, non coordinate con il resto del governo. In maniera non trasparente e disordinata”. Sicuramente ha gestito i dossier Alitalia e Tim non secondo le direttive dei 5 Stelle. E non è difficile immaginare che la sottosegretaria Castelli viva con sofferenza la presenza della consigliera Bugno. Il ministro è molto amareggiato per il fango che stanno provando ad alzargli intorno. Ha espresso le sue rimostranze anche al premier Conte, ha difeso il figlioccio (“Niccolò è bravo e non ha certo bisogno di mezzucci”) ma soprattutto tiene il punto. Non retrocede di un passo consapevole di essere, dicono fonti del Mef, “oggetto di una vendetta trasversale”. Tria ha messo il re nudo. Ha detto le cose come stanno sul nostro quadro economico, ha osato pronunciare la parola “crescita zero” e ha dimostrato di non voler più assecondare la narrazione ottimistica del governo. Dunque, deve pagare.

L’obbligo del condizionale

In questo clima, tutto torna in bilico. In forse. La norma sui risarcimenti ai cosiddetti truffati dalle banche, ad esempio: lunedì sera era contenuta nel decreto Crescita così come richiesto da Salvini e Di Maio, finalmente liberata da Tria che è sempre stato ostile al risarcimento; ieri pomeriggio alcune agenzie di stampa segnalavano la retromarcia, “nessun traccia della misura nella bozza in circolazione”. Annusata l’aria di trappola, Salvini si fa trovare casualmente alla Camera alle sei del pomeriggio: “La norma c’è, me lo ha assicurato Conte questa mattina, è inserita nel decreto crescita”. Fonti del Mef spiegano che il salva-truffati “dovrebbe essere inserito nel decreto: noi abbiamo fatto il possibile, abbiamo trovato la soluzione e l’abbiamo sottoposta, con successo, al giudizio di Bruxelles ottenendo anche più del previsto”. Tecnicamente la norma è pronta, “manca ancora però il bollino dei politici”. E non si capisce perchè ancora non arrivi visto che il salva-truffati è nel programma di entrambe le forze di maggioranza.

Ieri pomeriggio il premier è partito per il Qatar, visita lampo di un giorno e giovedì ha già un’agenda fitta di appuntamenti in Italia. Sempre giovedì Salvini sarà impegnato a Parigi per il G7 dei ministri dell’Interno. Ci sarà il previsto Consiglio dei ministri? Nessuno va oltre il condizionale, “in effetti dovrebbe esserci…”.

Il problema è il Def

Per il ministro Tria è fondamentale approvare il prima possibile il decreto crescita e quella trentina di misure finalizzate ad abbassare le tasse e creare le condizioni per una ripresa di consumi interni. Senza il decreto Crescita e senza il cosiddetto “sblocca cantieri” è davvero molto difficile immaginare che il Def di aprile possa andare oltre la previsione di crescita zero. Ipotesi che Conte, Salvini e Di Maio neppure vogliono sentire ipotizzare. “Ci sarà il segno +” assicura una fonte di governo lato 5 Stelle. “Il Pil per il 2019 dovrebbe attestarsi tra un +0,3 a un + 0,5%, non è l’1% immaginato a dicembre scorso ma il pil avrà il segno positivo”. Soddisfazione misera, ma tant’è. Conte ieri sera ha assicurato che il “Def sarà presentato entro il 10 aprile”. Nei termini previsti, nessun rinvio e nessun imbarazzo. Sempre che Tria si convinca in queste ore che la crescita zero annunciata domenica sarà superata dagli effetti positivi provocati dalle misure adottate con il decreto Crescita. Assomiglia tanto ad un trucco, ma vedremo.

“Ministri bugiardi”

Il problema è che per quanto uno s’ingegni a chiamare le cose in modo diverso, il quadro macroeconomico dell’Italia non è buono. Dopo la doccia gelata dell’Ocse che c’inchioda al -0,2% e boccia il Reddito e Quota 100, ieri è stato Juncker in persona a riferire i giudizi dei partner Ue su nostro del nostro Paese. Prima a palazzo Chigi e poi al Quirinale, il presidente della Commissione Europea ha ripetuto che “l’economia italiana continua a regredire” e che servono “sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita”. Poi Juncker ha detto anche che “i ministri italiani sono bugiardi” perchè non riferiscono tutto quello che l’Europa ha fatto per l’Italia in tema di flessibilità. “L’impalcatura dei nostri conti pubblici non cambia” lo ha rassicurato Conte. “Siamo convintissimi delle nostre scelte” ha fatto eco Salvini.

Giù le mani da Tria

Accuse, sospetti, veleni, un brutto clima segnato anche da nervosismi e imbarazzi. Eloquente lo sguardo di Conte ieri durante il punto stampa mentre Juncker ,accanto, criticava l’Italia. Il Quirinale, come sempre, osserva e analizza nell’insieme ogni mossa ed esercita come può la tradizionale moral suasion. E blinda per ora e per il futuro il ministro Tria. Garanzia, a quanto pare, contro spread e speculazioni.