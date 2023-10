Trento, appello Meloni: domenica nuovo 22 ottobre storico per Fdi

Roma, 20 ott. (askanews) - "l 22 ottobre di un anno fa è stato un giorno particolare, alcuni dicono 'storico' per l'Italia. Dopo anni di governi scelti dal Palazzo il popolo italiano è tornato padrone del proprio destino: ha scelto il centrodestra, ha scelto Fratelli d'Italia ed è nato un governo sostenuto da una maggioranza solida e che porta avanti un programma chiaro. In questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per ripagare quella fiducia e per dimostrare con i fatti che era possibile costruire un'Italia diversa.

L'Italia del merito, del lavoro, della crescita, della famiglia, della legalità. L'Italia vincente. Domenica 22 vi chiediamo di farlo anche a Trento: votate Fratelli d'Italia, per un Trentino forte e sicuro. Perché ora sapete che di noi potete fidarvi".Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio in vista delle elezioni Provinciali in Trentino di domenica prossima"Domenica 22 ottobre - afferma la leader Fdi- si vota in Trentino per scegliere il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Io sono qui a chiedervi di andare a votare e di votare Fratelli d'Italia. Bastano cinque minuti ed è semplicissimo: basta fare una croce sul nostro simbolo per confermare il buongoverno del centrodestra e dare più forza a Fratelli d'Italia anche in Trentino. Ogni voto a Fratelli d'Italia è un voto per un Trentino più sicuro, più attento ai bisogni di famiglie e imprese, più vicino alle istanze di chi produce e che si rimbocca le maniche ogni giorno. Ogni voto a Fratelli d'Italia è un voto per rafforzare l'autonomia del Trentino e per renderla sempre più un'opportunità. La scelta spetta a voi, a nessun altro".