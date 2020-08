Trenitalia manda una mail ai passeggeri: capienza al 50 per cento. E conferma tutte le misure di distanziamento

Dopo l'apertura della vendita ai biglietti per il 100 per cento dei posti sui treni, poi sospesa, Trenitalia nel corso della mattinata dirama un comunicato con il quale informa gli utenti che, a seguito della decisione del governo, per motivi di sicurezza legati al Covid, la capienza sulle carrozze resta invariata.

La mail ai passeggeri

"Ti informiamo che su tutte le Frecce e gli Intercity resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia, su ordinanza del Ministro della Salute, ha infatti sospeso l'applicazione delle misure precedentemente attuate in coerenza con quanto previsto dal DPCM dello scorso 14 luglio che consentivano la deroga al distanziamento sociale a bordo dei treni AV e a Media e Lunga Percorrenza in presenza di specifiche condizioni".

La comunicazione è avvenuta attraverso una mail ai passeggeri, confermando le misure applicate finora a bordo treno, compresa la misurazione della temperatura alla partenza "nelle stazioni dove fermano Frecciarossa e Frecciargento". Trenitalia rammenta infine ai passeggeri che anche la loro "collaborazione è fondamentale per un viaggio sicuro" e li invita "ad indossare la mascherina e igienizzare spesso le mani".