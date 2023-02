Tre minuti di standing ovation Ariston per Mattarella

Roma, 7 feb. (askanews) - Tre minuti di standing ovation del teatro Ariston tutto in piedi hanno salutato l'annuncio di Amadesus della presenza nel palco di onore in platea del presidente della Repoubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. I quali hanno risposto al saluto di Amadeus e agli applausi dell'Ariston con ampi sorrisi e saluti della mano. L'omaggio di Amadeus all'Ariston a Mattarella e alla signor Laura è arrivato dopo il raccoglimento per le vittime del terremoto in Siria/Turchia e prima che Gianni Morandi intonasse l'inno di Mameli. E poco prima del Roberto Benigni show sui 75 anni della Costituzione, ragione della "prima volta" di un presidente della Repubblica a Sanremo"Lei - è stato l'incipit di Benigni rivolto a Mattarella - è al secondo mandato, Amadeus è al quinto, mi dica lei presidente se è costituzionale..." "Il presidente ha detto di no", ha aggìunto Benigni mentre Mattarella applaudiva e sorrideva.