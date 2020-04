Tre miliardi e mezzo a comuni e province

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Apprezziamo lo sforzo del governo, una iniezione di 3 miliardi di euro, una cura per le città. Ma queste risorse rischiano di essere comunque insufficienti rispetto al calo delle entrate che noi sindaci stimiamo in circa 5 miliardi di euro. Pur, quindi, riconoscendo un significativo sforzo, abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo di monitoraggio per tenere sotto controllo le perdite dei Comuni che dipenderanno dai tempi del lockdown". Così il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, dopo il vertice con il ministro Gualtieri, al quale ha partecipato anche il presidente dell'Upi Michele De Pascale, che ha parlato di "un incontro positivo nel quale abbiamo avuto dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri rassicurazioni importanti che nel prossimo decreto legge ci saranno risposte chiare per Province, Comuni e Città metropolitane. A partire dal fondo di 3,5 miliardi (di cui 500 milioni per province e città metropolitane, ndr) per iniziare a coprire le entrate che stiamo perdendo a causa dell'emergenza".