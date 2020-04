[Il caso] Tra il Mes e il Movimento, Conte sceglie l’Europa. Ecco perchè diremo sì all’agenda di Bruxelles

Sarà una maratona. Alle 14 e 30 al Senato. Alle 17 alla Camera. A parte due interviste, domenica a Il Giornale e ieri al Suddeutsche Zeitung in cui è riuscito a dire il tutto e il suo contrario - sì al Mes, no al Mes - Giuseppe Conte non parla in pubblico dal venerdì santo che gli è costata la reprimenda del Colle per quell’attacco dal sen fuggito e per di più a reti unificate contro Salvini e Meloni. Oggi la sfida, tutta lessicale, sarà nel trovare le parole giuste per promettere a parte della maggioranza - Pd e Italia viva - che il Mes senza condizioni sarà accettato. E per tranquillizzare i 5 Stelle poiché ancora una volta l’avvocato del popolo sarà capace di non smentirli a parole contraddicendoli nei fatti.

Dopo tre ore di Consiglio dei ministri ieri mattina e una riunione di maggioranza nel pomeriggio, il premier si è chiuso nella war room di palazzo Chigi per definire le comunicazioni che oggi darà al Parlamento sul Consiglio Europeo che giovedì deciderà il piano di aiuti per combattere l’emergenza Covid-19, quella sanitaria ma soprattutto quella economica. L’Eurozona è destinata a perdere parecchi punti di pil nel 2020 - tra i 5 e gli 8 punti - e Bruxelles deve fare da argine alla disfatta delle economie europee per tutelarle rispetto a Usa e Cina.

Le parole per dirlo

“E’ già tutto deciso, i giochi sono fatti - dice una fonte di governo - il governo dirà sì al Mes senza condizioni ma esalterà soprattutto il Recovery fund, il fondo per la ripresa, che sarà garantito da titoli comuni garantiti dal bilancio Ue 2020-2027 e su cui Conte ha lavorato con Francia, Spagna e altri sei paesi del sud Europa”. Il problema di Conte oggi è “trovare la giusta narrazione” per tranquillizzare una parte della sua maggioranza, Pd e Iv, ed evitare l’umiliazione del Movimento 5 Stelle che nel fine settimana, guidato da Di Battista, ha aperto il congresso, dichiarato guerra a Di Maio e ai governativi fino a mettere in conto una scissione e il ritorno all’opposizione di un pezzo di Movimento. Il mix delle giuste parole per dirlo senza mettere il Movimento davanti all’ennesima smentita di se stesso.

Probabilmente il premier prenderà ancora tempo rinviando il via libera definitivo quando giovedì potrà finalmente leggere tutti gli allegati che definiscono la linea di accesso al credito del Mes. Ma, come spiegava ieri sera Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe (Italia viva),

“il ricorso alle linee di credito del Mes per le spese sanitarie a Bruxelles è una vicenda chiusa, già inclusa nei grafici ufficiali: il focus ora è sui Recovery Bond. L’Unione europea, ha aggiunto - “ha già permesso di mobilitare quasi quattro miliardi di euro per la crisi. A questi vanno aggiunti mille mld della Bce che sta acquistando titoli di stato. Circa il Mes, a Roma si fa finta di negoziarlo ma a Bruxelles la vicenda è chiusa e si lavora invece sul Recovery fund e sui Recovery bond”. Su cui invece in queste ore gli sherpa stanno ancora lavorando ad una sintesi.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen (Ansa)

Tra Dombrovskis e Di Battista

Mentre ieri Conte ultimava a palazzo Chigi il discorso di oggi, gli arrivavano alle orecchie le parole rassicuranti di Valdis Dombrovskis, il falco lettone vicepresidente della Commissione che da Bruxelles spiegava come “il ricorso al Mes avrà l’unica condizione che il fondo, pari al 2% del pil di ogni paese, venga destinato a spese sanitarie dirette o indirette”. Per l’Italia vuol dire avere subito circa 37 miliardi da investire su medici, infermieri, ospedali, laboratori di analisi, dispositivi di sicurezza, ma anche quella filiere chimico-farmaceutica che è stata una nostra eccellenza, adesso trasferita nei paesi orientali e che dobbiamo assolutamente riportare a casa. In casa, per renderci autonomi a qualsiasi evenienza. “Quando i governatori vedranno quanto spetta a ciascuna regione grazie al Mes, sono sicuro che scompariranno tutte le polemiche”.

Alle orecchie di Conte ieri nelle stesse ore arrivavano anche le polemiche in casa 5 Stelle. Dopo l’affondo di Di Battista contro la spartizione delle nomine delle partecipate pubbliche cui il Movimento ha partecipato rinunciando ad una battaglia storica come quella contro l’ad di Eni Claudio Descalzi, ieri sono tornate a farsi sentire due ex ministre, Barbara Lezzi e Giulia Grillo. La prima ha accusato il Movimento di diventare “la succursale di Franceschini (il ministro capodelegazione dem, ndr)”. L’ex ministro della Sanità ha denunciato, una volta di più, la mancanza di democrazia all’interno del Movimento”. Entrambe hanno ricordato a Vito Crimi che è tempo di convocare gli Stati generali perché il Movimento ha bisogno di scegliere quale guida politica. La leadership ombra di Di Maio non piace più. Qualcuno ne denuncia con fastidio le “finte dimissioni” da capo politico. La mozione Di Battista ha già raccolto una trentina di parlamentari tra cui la vice della Camera Spadoni.

Il compromesso

La soluzione sugli eurobond sarebbe stata trovata nei colloqui con la presidente Von der Leyen che sta lavorando con il numero uno del Consiglio europeo Jean Michel ad una proposta di compromesso: un Fondo per la Ripresa con una dotazione che parte da 500 ma arriverà fino a 1000-1500 miliardi finanziato con titoli comuni garantiti dal bilancio Ue 2020-’27. Angela Merkel ieri ha voluto ricordare che comunque “tutto avverrà all’interno dei trattati”. Conte dedicherà buona parte del suo discorso agli eurobond, la battaglia condivisa con Francia, Spagna e altri sei paesi del sud europa, e al fatto che “l’Europa dovrà scatenare tutta la sua potenza di fuoco per fronteggiare questa crisi”. La verità, come Conte sa bene, è che Bce (1100 miliardi per acquistare i titoli), il Sure (cento miliardi la cassa integrazione europea), i 200 miliardi della Bei, la possibilità per ciascun paese di consumare i fondi strutturali europei che l’Italia non è riuscita a spendere nel settennato. Si parla di un’altra cinquantina di miliardi liberi che dobbiamo spendere. Cercherà invece di nominare il meno possibile il Mes. Per cui rinvierà nuovamente alla lettura dei vari allegati quando giovedì potrà leggerli. Il Mes light, senza condizionalità sarebbe comunque “il frutto del lavoro dell’Italia”. L'ipotesi di ricorrere al veto - minacciata ieri da Conte nell’intervista al quotidiano tedesco - resta una possibilità ma è soprattutto un modo per drammatizzare, alzare la posta e dare qualcosa in pasto ai 5 Stelle.

Unità

Ieri, a dir la verità, si è alzata anche qualche voce contraria all’exploit di Di Battista che qualcuno, nelle chat interne, ha definito “sciacallo”. Da qui gli appelli all'unità. “Ora deve prevalere l'interesse generale” ha affermato il pentastellato Cabras che qualche giorno fa ha raccolto una trentina di firme in un documento contro l'utilizzo del Fondo Salva Stati. “Pieno sostegno e fiducia nel presidente del Consiglio Conte. Ha forza per arrivare ad un ottimo risultato coi nostri alleati europei” ha incalzato Romaniello, componente della Commissione Finanze di Montecitorio. Il pressing nei confronti del premier alla vigilia resta fortissimo. Ogni parola oggi dovrà essere calibrata con tanto di misurino per evitare scossoni oltre a quelli che comunque ci saranno. Ma la scelta è fatta. E non poteva essere diversamente. “E’ chiaro - ha scritto ieri Matteo Renzi nella sua enews - che i 5 Stelle sono divisi e devono fare la voce grossa. Ma il finale di questa storia è già scritto. Senza la Bce l’Italia sarebbe già fallita, il patto di Stabilità non c’è più, il progetto Sure sulla disoccupazione è un grande passo avanti, il Recovery fund da mille miliardi aiuterà l’Italia. E’ un finale positivo”.

Alessandro Di Battista (Ansa)

Le opzioni sul tavolo

Come sappiamo Conte ha evitato il voto prima del Consiglio europeo. Ha evitato di costruire con le sue mani

un’occasione come quella della Tav che il 7 agosto scorso fu la vigilia della crisi di governo. Ma poiché ha promesso che sarà il Parlamento a dare il via libera finale “in totale trasparenza e responsabilità”, prima o poi quel voto arriverà. Il rischio a quel punto è che il Movimento si spacchi e i voti di Fi si rivelino determinanti. E rendano plastico un cambio di maggioranza. Ieri sera Berlusconi intervistato da Nicola Porro su Rete4 ha abilmente chiuso e aperto spiragli: “Daremo una mano se serve ma non sosterremo mai il governo Conte con questa maggioranza. E poi comunque servirà un governo di persone capaci”. Non è stata esattamente la smentita di un’ipotesi di governissimo che resta il convitato di pietra che nessuno dice di aver invitato ma tutti sanno essere presente. Con varie e non scontate combinazioni e maggioranze variabili. Nelle prime due s’immagina l’arrivo di saper Mario Draghi. Una terza ipotesi immagina persine un Conte ter. Di sicuro il Quirinale fa arrivare messaggi molto espliciti: “Guai a chi dichiara crisi al buio senza maggioranza”.

Percorso a ostacoli

Va riconosciuto a Conte di essere persona tosta. “Io ci metto la faccia” ha rivendicato nell’intervista a Il Giornale. Certo, oggi se le deve vedere con il Mes e i 5 Stelle; domani è convocata la cabina di regia che dovrà valutare il dossier delle linee guida per la ripartenza per cominciare a riempire le caselle di questa assai confusa Fase 2 che non riesce a decollare; giovedì e venerdì Bruxelles, il Consiglio europeo (da remoto, senza viaggi). E non finisce qua.

Tutti i fronti aperti del premier

Per non farsi mancare nulla ieri si è aperto un altro fronte su quello già liso e consumato delle opposizioni. Il Consiglio dei ministri ha fissato le elezioni regionali e comunali tra il 15 settembre e il 15 dicembre. “Impossibile prima per ovvii motivi di sicurezza” è stata la motivazione. C’è l'ipotesi di un election day che includa anche il referendum sul taglio dei parlamentari. Inutile dire che Liguria, Veneto, Campania e Puglia sono rimaste tra la delusione e la rabbia visto che volevano andare a votare a luglio “per garantire agli elettori l'inalienabile diritto di esprimersi nei tempi più rapidi possibili”. Salvini ha già iniziato ad ipotizzare un governo che “allunga l’emergenza per tenerci tutti impauriti e passivi”.

Questo è riferito anche alla Fase 2 di cui francamente si capisce poco o nulla. Ma la partita più difficile è quella sul terzo decreto, il “Cura Italia 3” dopo il numero 1 (25 miliardi, via libera definitivo alla Camera giovedì), il numero 2 (il decreto liquidità su cui c’è molto scetticismo). Si tratta di una ulteriore manovra da circa 70 miliardi, ancora imprese, famiglia e lavoratori. Nel Consiglio dei ministri di mercoledì, al massimo giovedì, il governo chiederà un nuovo scostamento di bilancio (il secondo in un mese) e presenterà insieme anche il Documento di economia e finanza (Def) che metterà nero su bianco il tonfo del Pil nel 2020 (-8%) con un rimbalzo l’anno dopo del +6%. A quel punto, dovremmo essere intorno al 27 aprile, prenderà forma il Decreto Aprile. Una manovra economica di proporzioni mai viste. Se Giuseppe Conte mette in gioco il suo incarico, per l’Italia significa ipotecare e poi scommettere sul suo destino.