Toti replica a Toninelli: 'Regalami una #Gronda'

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - "Caro Ministro #Toninelli, a #Natale siamo tutti più buoni. Ti regalerò un... trenino. Sarebbe ben accetta una '#Gronda' per il mio cestino della merenda!! Auguri". E' la replica, pubblicata su Twitter, del governatore della Liguria Giovanni Toti al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che in un'intervista all'Adnkronos ha paragonato l'esponente di Forza Italia all'orso Yoghi "quando nel cestino da picnic vede soldi pubblici".Toninelli: "Meglio gaffe che mazzette"Toti aveva, invece, definito Toninelli come Dracula all'Avis sul fronte Infrastrutture. E infatti il post ironico del governatore di Fi è accompagnato da una immagine che mostra Dracula abbracciato a Yoghi. Sul cestino della merenda del famoso orso dei cartoni compare la scritta 'Gronda'.