'Erano pazienti molto anziani': bufera per il post del presidente Toti

Esplode la bufera politica per un post sui social del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Per quanto ci addolori ogni singola vittima di Covid-19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese", recita il post apparso sul profilo Twitter di Toti.

"Il post è stato frainteso"

"Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più". E' quanto è scritto in un tweet del presidente Giovanni Toti che commenta così le critiche a una sua frase in un post.

Orlando (Pd): "E' il punto più basso del dibattito"

"Soltanto i deliri totalitari misurano le vite umane in ragione del contributo che possono dare "allo sforzo produttivo del Paese". Ogni vita umana è sacra e va difesa. Qui si raggiunge il punto più basso e agghiacciante del dibattito sulla pandemia. La Liguria è altro". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando commentando quanto detto dal governatore della Liguria Toti.

Il M5S: "Chieda perdono agli anziani"

"Toti chieda umilmente perdono: ha offeso il concetto stesso della nostra società e noi tutti che facciamo tesoro dei nostri anziani. La saggezza, l'esperienza, l'amore che hanno per le giovani generazioni sono inestimabili - dice il capogruppo regionale M5S, Fabio Tosi -. Rifiutiamo l'immagine di un Governatore che dovrebbe avere a cuore tutti i cittadini e invece, evidentemente vittima dei deliri di onnipotenza, ha dato voce a un concetto così deplorevole".