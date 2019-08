Toti lascia Fi: ci sono le condizioni perché ognuno vada per sè

Roma, 1 ago. (askanews) - Giovanni Toti annuncia l'addio a Fi, dopo il mancato accordo al tavolo delle regole per il congresso. Lasciando la riunione il presidente della Liguria ha detto: "Mi pare ci siano le condizioni perché ognuno vada per conto suo"."Vedo chiaramente che non c'è intenzione di cambiare alcunché e dunque credo che questa avventura iniziata il 19 di giugno per provare a cambiare qualcosa finisca qua. Buona fortuna a tutti".Ha aggiunto Toti: "Credo che nel Paese ci sia bisogno di una forza moderata, credo che queste persone che oggi cercano una casa abbiano bisogno di risposta e che Fi abbia ampiamente dimostrato di non essere in grado di dare queste risposte. Le stesse persone, con le stesse idee, le stesse facce, blindati nello stesso modo. Il tutto ha il grande sapore della nostalgia, che talvolta in una sera d'estate può essere anche piacevole, certamente non lo è per il paese. Auguro buona fortuna a tutti".