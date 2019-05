Toti: a Fi serve 'Costituente', confrontiamoci con le primarie

Genova, 27 mag. (askanews) - "La verità è che Forza Italia e le liste civiche che l' hanno abbandonata e che non torneranno se quella casa non cambierà, hanno bisogno di una grande ' Costituente' dove tutti possano partecipare, confrontare le idee e se abbiamo idee diverse per il centro dello schieramento di centrodestra, diciamolo apertamente e confrontiamoci con un sistema come le primarie". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando in diretta Facebook del futuro di Forza Italia alla luce del risultato delle elezioni."Ognuno -ha sottolineato Toti- presenterà la sua ricetta e gli elettori, i militanti e i dirigenti sceglieranno liberamente quale partito vogliono, con quali confini e con quale 'manifesto dei valori' . Credo che tutto questo -ha concluso l'ex portavoce di Berlusconi- possa rianimare Forza Italia e dare anche alla Lega un solido alleato competitivo, in grado di raccogliere anche quel consenso che la Lega non è riuscita a raccogliere o che potrebbe in un futuro perdere".