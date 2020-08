La Toscana non è più 'rossa' e Salvini cerca la 'spallata' al governo

E se – Dio non voglia, per il Pd come per il governo – il centrosinistra perdesse la Toscana? Sarebbe una catastrofe, è il commento di tutti i maggiorenti dem, ministri e non. Infatti, tutti gli equilibri (ed equilibrismi) nazionali – tenuta del governo, stato di salute dell’alleanza giallorossa, nuovi esperimenti da portare avanti, a livello locale, tra Pd e M5s - che possono derivare da una semi-vittoria (il pareggio tre a tre nelle sei regioni al voto) o anche da una semi-sconfitta (sconfitta, ma di misura, per 4 a 2 sempre nelle sei regioni), partono dal presupposto che, insieme alla Campania, dove il governatore uscente De Luca tiene tranquillamente a bada il contendente del centrodestra, Caldoro, la Toscana resti ‘rossa’, una fortezza inespugnabile, seconda solo all’Emilia. Tutto il resto (una sconfitta nelle Marche, che pure rossa è, un capitombolo in Puglia, l’impossibile impresa in Liguria) si può discutere, ma non che il centrosinistra naufraghi sulle rive dell’Arno. Peraltro, una sconfitta in Toscana non sarebbe solo uno smacco irrecuperabile per la leadership di Zingaretti (Veltroni, nel 2010, si dimise per molto meno, e cioè per aver perso la sola Sardegna…), ma anche per i suoi oppositori interni, da Nardella a Marcucci, da Lotti a Guerini, e pure per Renzi (Iv corre con il centrosinistra). Insomma, dalla perdita della Toscana, nel Pd, non si salverebbe nessuno. Specularmente, conquistare la Toscana – più per Salvini che per il centrodestra – vorrebbe dire poter portare l’attacco diretto a Roma, al cuore del governo.

La strada di Salvini: vincere in Toscana e assalire Roma

Ed è proprio questa la strategia che Matteo Salvini, leader della Lega, non ha mai nascosto nei suoi tantissimi appuntamenti e incontri effettuati in tutta la regione. Alle regionali di settembre il centrodestra (FdI, Lega, FI, Udc) si presenterà, per la prima volta, in Regione, unito, con alle spalle le vittorie in tanti capoluoghi e piccoli comuni della Toscana: per Salvini, l’obiettivo di far cadere una delle ultime “roccaforti rosse” sembra essere alla sua portata. A rafforzare l’entusiasmo del centrodestra, ci sono i sondaggi che parlano di un vantaggio assai limitato del centrosinistra e di moltissimi indecisi. La battaglia è già diventata dura, anche se, complice il lockdown, finora si è assistito solo a pochi scambi tra i principali contendenti, il candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, già presidente del Consiglio regionale, e l’eurodeputata Susanna Ceccardi, pupilla della Lega in Toscana e stretta collaboratrice di Matteo Salvini.

Pur tra molte perplessità iniziali (specie degli azzurri che volevano scegliere un candidato civico e moderato), la candidata del centrodestra prova a risalire la corrente: 33 anni, ex sindaca di Cascina (Pisa) e da poco mamma, la Ceccardi, detta ‘la zarina’ non solo è una fedelissima del leader Salvini, ma ne emula grinta e combattività. E’ una sorta di Borgonzoni (Lucia, la candidata leghista sconfitta in Emilia-Romagna, e anche molto male, da Bonaccini) al contrario, spera Salvini: meno gaffeur e più autonoma, che sfida il contendente, Giani, a un confronto diretto da cui sostiene che “scappa di continuo” e punta su temi local, o quantomeno glocal, e non solo quelli di ambito nazionale.

Il centrodestra parla di ‘temi’, il centrosinistra di Giani

Non a caso, sia la Ceccardi che la coalizione che la sostiene stanno cercando di spostare il tiro sulle issues concrete: infrastrutture, ambiente, rifiuti e la difficile situazione economica (in Toscana, senza turisti, la crisi economica e sociale morde come forse mai aveva fatto finora) sono i temi in ballo in uno scontro che da destra viene presentato non tanto come un assalto alla “Toscana comunista”, ma come una sfida tra il “vecchio sistema” e il cambiamento. E persino Salvini, dopo la ‘sberla’ emiliana, ha capito che doveva giocare di rimbalzo: sostiene la sua candidata, ma si è messo, finalmente, un passo indietro, non davanti, e le ha dato via libera per scegliere temi e tempi della campagna. “Sono in giro per tutta la Toscana per incontrare imprese, sindaci, disoccupati, disabili – spiega la Ceccardi - quindi a prescindere dai sondaggi conduco la mia corsa pensando soprattutto ai temi. Respiro grande entusiasmo”. E’ vero? Pie illusioni? Il centrodestra, per una volta, ci crede.

Certo, Eugenio Giani è un politico navigato: la sua carriera politica è iniziata con il Psi nel 1990 nel Consiglio Comunale di Firenze; poi con il Psi, i Socialisti Italiani, i Socialisti Democratici Italiani e infine nel Pd. Dal 2015 presidente del Consiglio Regionale, eletto nella circoscrizione di Firenze nella lista Pd-Riformisti toscani, Giani in questi anni si vanta – ed è vero – di aver visitato tutti i 275 Comuni toscani e di non dimenticare mai un matrimonio, un battesimo o un funerale dei suoi elettori…

La Ceccardi lo chiama “mangia tartine” per la predisposizione di Giani a presenziare a incontri, feste private e inaugurazioni, ma Giani si fa un vanto di presentarsi come il candidato da ‘usato sicuro’, in stile Psi, ma preferisce glissare sul suo passato da renziano di ferro.

In effetti, Giani – animale da consiglio regionale e macchina delle preferenze - ben conosce i temi caldi della Regione, punti deboli e punti forti. A sostenerlo ci saranno sei liste (+Europa e Iv, Pd, Orgoglio toscano per Giani, Sinistra Civica Ecologista, Verdi e Svolta) e, soprattutto, l’apparato di un partito, il Pd, che è retto dalla ex renziana, oggi eurodeputata, Simona Bonafé, ancora forte e radicato, ma la sua candidatura è spuntata fuori per mancanza di reali alternative dopo che l’attuale governatore, Enrico Rossi (prima nel Pd, poi uscito per entrare in LeU, ora rientrato), ha dovuto cedere il passo, dopo due mandati già espletati.

Gli altri candidati: la Galletti (M5s) e Fattori (sinistra)

L'altra donna in lizza per la presidenza è Irene Galletti del M5s, che si presenta in corsa solitaria, dopo il mancato accordo dei pentastellati con il centrosinistra, e rispetto a cui si propone come “alternativa” di sistema. Laureata in Giurisprudenza e specializzata in Tutela dei Diritti Umani e Cooperazione Internazionale, la Galletti è stata consigliera regionale e si e' affermata alle ‘regionarie’ del Movimento, battendo il collega Giacomo Giannarelli, con 859 voti (sic). Infine, da non sottovalutare la candidatura di Tommaso Fattori, a capo della lista “Sì Toscana a Sinistra” che raccoglie un grumo di sinistra radicale, dalle storiche radici, in Toscana, accreditato di un buon 5-6% che potrebbe fare la differenza, specie considerando che, causa la legge elettorale vigente in Toscana, se nessuno dei primi due candidati raggiunge il 40% dei voti, si passa al ballottaggio.

I sondaggi: il candidato dem è in testa, ma non troppo

Per quanto riguarda i sondaggi si parte da quelli tranquillizzanti, ma ne girano anche di terrorizzanti, per il Pd. Secondo l’ultimo noto, commissionato dall’agenzia Dire alla Tecné, il candidato del centrosinistra oscilla tra il 44% e il 48% dei voti e la Ceccardi non supera la forbice compresa tra 38,5% e 42,5%, e la Galletti è ferma al 6-10%. Insomma, non sembra esserci nessun testa a testa, ma balla una percentuale di astenuti e indecisi molto alta (37%). Altri due sondaggi, ma precedenti, di cui uno commissionato da Italia Viva, il partito di Renzi – che, in Toscana, punta almeno ad acciuffare l’8-10% dei voti se vuole sperare di mantenere una dimensione nazionale, ma la cui forbice, nei sondaggi, non supera il 4%-8% – e uno dal quotidiano La Stampa erano, invece, preoccupanti: indicavano Giani tra il 40 e il 44% e la Ceccardi al 38-42%, con asticelle che, almeno verso il basso, si toccherebbero.

La Toscana rossa, in realtà, non esiste più…

Al netto dei sondaggi, i numeri, però, dicono che il ‘fortino rosso’ non è più tale, e da tempo. Infatti, se per il Pci locale, scendere sotto il 70% dei voti, negli anni Settanta, in ogni piccolo comune toscano, equivaleva a una disfatta, è dal 2015 che i comuni toscani - tranne Firenze, governata dal successore di Renzi, rimasto nel Pd, ma molto critico con il nuovo corso di Zingaretti, Dario Nardella (proprio in questi giorni ha chiesto di andare a congresso per “discutere di linea politica e alleanze”, ostile al patto organico col M5s) – cadono come birilli nelle mani del centrodestra. Infatti, se nel 2015 il rapporto, nei comuni capoluogo, era di dieci a zero per il centrosinistra, dopo le vittorie, giunte a ripetizione, di Arezzo, Grosseto, Pistoia, Pisa, Massa e Siena, oggi il centrodestra può vantare, in Toscana, un rotondo 6 a 4, mitigato dal fatto che Firenze e Prato restano saldamente in mano dem, Lucca è stata conquistata grazie alle divisioni a destra e Livorno è stata riconquistata, da parte del centrosinistra, ma a spese dei Cinque Stelle. Ma proprio dopo il primo travaso di voti, nel 2013, verso M5s, ora è il centrodestra ad approfittare della ritirata del Pd che, in Toscana, alle scorse europee, non è andato oltre il 33%.

Due i miti andati in crisi. Quello della ‘Toscana felix’, dove “stanno tutti bene”, morsa oggi da una crisi economica che il Covid19 ha acuito (la Toscana potrebbe perdere tra i 70 mila e i 100 mila posti di lavoro, entro l’anno) e quello di una regione ‘Firenze centrica’. Giani è fiorentino, mentre la Ceccardi e la Galletti sono entrambe pisane, ma parla quasi solo di Firenze e, soprattutto, di aeroporto e di stadio, mentre le sue avversarie esaltano i collegamenti stradali interni, e punta tutto sul ‘modello’ della sanità toscana. Salvini attacca “il Pd e Renzi che, in tutti questi anni, hanno pensato solo al centro storico di una città toscana” (Firenze) ma proprio Nardella gli ribatte che “è un clamoroso errore schierarsi contro il capoluogo: chi vince a Firenze vince la Toscana” - il che, in puri termini numeri, è abbastanza vero – ma anche Nardella ha ammesso che “possiamo perdere”.

Anche il vecchio mito della Toscana ‘antifascista’, ormai, attecchisce poco e non si vede, in regione, nessuna ombra di mobilitazione del classico ‘popolo’ antifascista (Arci, Anpi, Cgil, coop), mentre pure le Sardine, qui, latitano. Certo, Giani dipinge la Ceccardi come una candidata ‘al guinzaglio’ di Salvini e il fatto che lei sia pisana non aiuta: a Firenze e dintorni una come la Ceccardi non passerà mai, ma le province in mano al centrodestra valgono il 50% di una Regione che da decenni non è guidata da un fiorentino.

Il valore nazionale della gara sulle rive dell’Arno

Certo, c’è il piano ’porta a porta’ nelle case del popolo, nei quartieri e tante piccole feste dell’Unità itineranti (il segretario Zingaretti è atteso per il 30 agosto, ma mentre Salvini è onnipresente, lo stato maggiore dem qui latita) a cercare di dare manforte a Giani, ma la Ceccardi batte e ribatte su immigrazione e sicurezza, storici temi cari alla destra, che ora fanno presa anche in Toscana. E, nonostante le gaffes (la foto di lei con la pistola per la legge sulla legittima difesa, il ricercare nonni ‘partigiani’ nell’albero di famiglia) la candidata ci crede e, soprattutto, ci crede Salvini. “Se vinciamo in Toscana mandiamo a casa Conte, Zingaretti, Renzi e Di Maio!” assicura, gridandolo forte nelle piazze, a costo di rimangiarsi il non voler ‘nazionalizzare’ il voto. Ma se, per Salvini, perdere la Toscana vorrebbe dire perdere l’ultima occasione per rilanciarsi alla guida del centrodestra (tutti gli altri candidati alle regionali della coalizione non sono i suoi e, in fondo, neppure Zaia lo è), per Zingaretti perdere la finale aprirebbe scenari da incubo. Come confidava la segretaria toscana dem, Bonafè, a Repubblica, giorni fa, “crollerebbe tutto, qui come a Roma. Io dovrei dimettermi, ma non sarei la sola”. Infine, da notate che anche se i due contendenti, Giani e la Ceccardi, dovessero andare al ballottaggio, la mezza sconfitta, per il Pd, sarebbe già da mettere nei fatti. Senza dire che, al ballottaggio (la Toscana è l’unica regione italiana dove chi non raggiunge il 40% vi accede), i dem dovrebbero andare dal M5s a pregarli in ginocchio di riversare i loro voti su Giani senza la certezza di riuscirci.