Toscana, Ceccardi a Giani: la candidata del centrodestra sono io

Firenze, 29 giu. (askanews) - Si alza la temperatura del confronto politico in Toscana in vista delle elezioni amministrative. L'eurodeputata Susanna Ceccardi, candidata presidente del centrodestra alle prossime Regionali in Toscana, in un video su Facebook ha risposto al candidato del centrosinistra Eugenio Giani che ha detto che lei è al guinzaglio di Salvini."Secondo Giani, non sarei io il suo avversario. Giani, il signor Eugenio, ha detto che il suo avversario è Salvini e lui è il Bonaccini della Toscana. Ora, con tutto il rispetto, io non sono Salvini, e penso si veda; Giani, tu non sei Bonaccini e si vede". Così l'eurodeputata Susanna Ceccardi, candidata presidente del centrodestra alle prossima Regionali in Toscana, in un video su Facebook. "Stai tranquillo - continua Ceccardi rivolta a Giani - riportati un attimo coi piedi per terra. Qui siamo in Toscana e la candidata del centrodestra sono io, Susanna Ceccardi. Io ho iniziato a poco più di vent'anni con la politica, all'università, quando c'erano i collettivi che mi venivano a minacciare con le botte e una volta le ho anche prese", ricorda l'esponente leghista. Ceccardi spiega che essere sottovalutata e sfruttare le presunzioni degli avversari, come spesso capita a chi lancia la rincorsa dall'opposizione, è ormai per lei una costante. Nel 2011 Ceccardi si è candidata al Consiglio comunale a Cascina, quando la Lega aveva percentuali minime, e viene eletta consigliera. Cinque anni dopo si candida e il sindaco di allora disse che era "una ragazzetta" e "un errore della storia". "Detto fatto, vinto il Comune di Cascina - ricorda ancora Ceccardi - e per la prima volta un sindaco di centrodestra vince nella rossa Toscana".