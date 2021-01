L'annuncio di Lamorgese: ripristineremo 'genitore 1' e 'genitore 2' nei documenti dei minori

Era una delle ossessioni del ministro dell'Interno del governo precedente a quello in vita: eliminare la dicitura "genitore uno" e "genitore due" dalla carta d'identità dei minori di 14 anni o dai moduli di iscrizione a scuola (insieme alla chiusura dei porti per i migranti ndr). Tanto che la decisione di Salvini si fece spazio nonostante le polemiche feroci e nel 2019 si tornò alle tradizionali "padre" e "madre". Oggi cambia tutto di nuovo e i documenti tornano ad essere inclusivi, così come del resto prevede la normativa Ue.

Ad annunciarlo è stata la ministra Lamorgese, in audizione alla Camera dei deputati, che segna il secondo colpo, dopo la revisione dei decreti sicurezza, alle norme volute dai leghisti. "E' prevista la reintroduzione della dicitura 'genitore 1' e 'genitore 2' per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento Ue e per superare le problematiche applicative segnalate dal Garante della privacy" sul decreto del 2019, ha spiegato la titolare dell'Interno. "Il nuovo schema di decreto ha già ottenuto il concerto dei ministri di Economia e P.A. ed è in attesa del parere del Garante, a seguito del quale sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Città".

Lamorgese ha citato la discriminazione, qualora i minori siano figli di persone dello stesso sesso, e ha sottolineato le osservazioni dell'Autorità per la riservatezza dei dati. "Il garante della privacy - ha spiegato Lamorgese - ha rilevato che la dicitura padre e madre nella carta d'identità digitale ha comportato forti criticità, dal punto di vista della di protezione dei dati e della tutela dei minori, nei casi in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna".

Le rimostranze del mondo Lgbt+

Negli ultimi mesi si erano sollevate le rimostranze delle associazioni delle famiglie arcobaleno che notavano come il secondo governo Conte non avesse ancora preso una decisione politica in merito allo stravolgimento legislativo attuato da Salvini, con l'avvallo del M5S, in merito alle questioni etiche. "Dopo oltre un anno e molti solleciti la ministra Lamorgese ed il governo Conte bis non hanno preso una decisione politica, ossia se i bambini delle coppie LGBT+ hanno gli stessi diritti degli altri - aveva detto Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale - , Salvini ed il Governo Conte Uno decisero in una notte di no. La ministra Lamorgese affanna ancora in ricerca di pareri burocratici per non prendere né lei e né il Governo una scelta chiara".