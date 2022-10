Torna il Mojo Italia Festival, si parla di smartphone

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Torna il Mojo Italia Festival, giunto alla sua quarta edizione, si terrà sabato 22 ottobre, dalle ore 10.00, a Roma presso la Città dell'Altra Economia a Testaccio e domenica 23 ottobre, online sulla piattaforma Zoom. Sabato 22 ottobre, alle ore 10.00, il giornalista Nico Piro, ideatore e direttore di Mojo Italia, terrà un corso su "Come lavorare dal fronte grazie al mobile journalism", mentre Alessandro Guarasci e Simone Tedeschi si occuperanno di "LumaFusion, il software più friendly per montare su Ipad e IPhone". Alle ore 14.00 sono in programma i corsi "Come creare un podcast e distribuirlo" del giornalista Rai Gianni Lucarini e "I social e i video" di Pierluigi Grimaldi, social media strategist. Infine, alle ore 17.00 si terranno due incontri: "Come realizzare video con i cellulari" tenuto da Enrico Farro, presidente dell'Associazione Nazionale Filmaker e Videomaker italiani e "Gli strumenti del videomaking e la cronaca. Giornalisti, programmisti registi, social media editor" a cura di Giuseppe Mennella e Simona Berterame, videomaker. Domenica 23 ottobre il programma online sulla piattaforma Zoom prevede, dalle ore 9.30, il corso "Aumenta le visualizzazioni dei tuoi video con la SEO" di Fabrizio Arnone, fondatore della web agency Akama e alle ore 13.00 "Kinemaster e come montare con i cellulari", tenuto dalla scenografa, grafica e web designer Valentina Corona. Sponsor del Festival sono Reel One, OverPress Media, Moondog Labs, Pyxie, Luma Touch e Ital Communications. Per maggiori informazioni e per partecipare ai corsi consultare il sito web: http://www.mojoitalia.it (ANSA).