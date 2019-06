Torna Con il cuore, nel nome Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 9 GIU - Ritorna la serata di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi "Con il Cuore, nel nome di Francesco". Dedicata alla raccolta fondi per aiutare le mense francescane in Italia, i bambini portatori di handicap in Africa e i giovani delle periferie del mondo che non hanno accesso a strutture sociali, educative e sanitarie. Lo spettacolo è in programma lunedì 10 giugno sul sagrato della Basilica di San Francesco e sarà condotto da Carlo Conti, alla presenza dell'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini. Verrà trasmesso alle 20.35 in diretta tv su Rai1 e su Rai Radio1. Si esibiranno Giovanni Allevi, Amara, Renzo Arbore e l'Orchestra italiana, Enrico Brignano, Pierdavide Carone, Simone Cristicchi, Dear Jack, Andrea Griminelli, Gio di Tonno, Fiorella Mannoia, Antonio Mezzancella, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Piccolo Coro dell'Antoniano, Francesco Renga, Carly Paoli, Paola Turci e Paolo Vallesi. Ci saranno poi "testimoni di solidarietà e fraternità".