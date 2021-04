Torino: Giuntoli disponibile correre per il centrosinistra

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Spunta la candidatura a sindaco di Massimo Giuntoli, presidente dimissionario dell'ordine degli architetti di Torino appena eletto nel Consiglio nazionale, per il centrosinistra nel capoluogo piemontese. In un incontro con Francesco Boccia, questa mattina a Roma, Giuntoli ha confermato la disponibilità a correre in una coalizione civica allargata al Pd, al M5S e a tutta la sinistra, qualora non dovesse esserci il rettore del Politecnico Guido Saracco, a cui è legato da un rapporto di stima e di amicizia. Secondo quanto si apprende, nel corso dell'incontro al Nazareno Giuntoli ha consegnato a Boccia il dossier Torino, 200 slide. Si tratta del programma costruito attraverso l'ascolto della cittadinanza e in giro per i quartieri, e un sondaggio sul sentiment Torino, diviso per circoscrizioni, temi e intenzioni di voto, fatto su 9 mila persone utilizzando intelligenza artificiale ed open data. (ANSA).