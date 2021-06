Torino: Appendino, pressing Conte su me? Nulla è cambiato

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - "Non è cambiato nulla rispetto a queste settimane. Giuseppe Conte ha posto già settimane fa il tema della continuità e non è un fatto nuovo". La sindaca Chiara Appendino, a margine dell'inaugurazione a Porta Nuova della Velostazione, commenta così le indiscrezioni di stampa sul pressing dell'ex premier perché la prima cittadina ci ripensi e si candidi a sindaco di Torino. "Noi stiamo continuando con i nostri due candidati e speriamo di poter scegliere presto tra Valentina Sganga e Andrea Russi", aggiunge Appendino, precisando che la scelta di non ricandidarsi "è stata complessa e difficile" ed "è maturata in un contesto che ad oggi non è cambiato". "Con Conte - aggiunge - ci sentiamo costantemente per le amministrative, ma stiamo lavorando per costruire un percorso che ponga Torino al centro delle dinamiche nazionali e in continuità amministrativa: non è un fatto nuovo". Per quanto riguarda la scelta tra Sganga e Russi, la sindaca si augura di sentire nelle prossime ore Conte "per costruire un percorso di sintesi e arrivare a un candidato o candidata". (ANSA).