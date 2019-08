Il timing della possibile crisi, le date per il voto anticipato e tutte le scadenze

La crisi di governo, di fatto, è già aperta. Formalmente no, ma sostanzialmente sì. La maggioranza di governo non c’è più perché si è liquefatta nel voto sulla Tav con il capogruppo leghista Massimiliano Romeo che, durissimo, dopo aver limato il suo discorso, riga per riga, con Salvini, annuncia che “col voto ci saranno conseguenze politiche”

La minaccia di Salvini a Conte: o rimpasto o voto

Chiuso in un granitico silenzio, Salvini fa crescere l’attesa per il suo comizio serale a Sabaudia, ma poi si infila a palazzo Chigi, parla con Conte (senza, però, incrociare, anche solo per sbaglio, Di Maio, a sua volta lì presente) e, di fatto, ne esce con la promessa di un ‘rimpastone’ di governo che dovrebbe cambiare così profondamente volto all’esecutivo che ne potrebbe nascere un ‘Conte bis’. Secondo i desiderata del leader leghista, infatti, dovrebbero lasciare la loro ‘cadrega’ non solo il povero Toninelli, ormai pungboll non solo dei leghisti, ma pure dei grillini, ma anche la Trenta, Costa, Bonafede e persino Tria… Quindi, o un totale cambio di rotta, chiede Salvini, o il voto.

Tutto ruota intorno alla riforma Fraccaro: se passa o no

Prima di capire cosa può accadere, però, in caso di caduta del Parlamento (le Camere, meglio ricordarlo, sono chiuse) è bene spiegare il perché di questa drammatizzazione in pieno agosto. Tutto ruota attorno a una data: a partire dal 9 settembre, e fino almeno al 12, alla Camera si voterà - è l’ultimo passaggio, cioè la quarta e definitiva lettura - la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari che, da 945, quanti sono oggi, dovrebbero diventare 600 (400 deputati e 200 senatori), con un taglio netto di ben 345 scranni o, appunto, ‘cadreghe’. Ma al di là della battaglia (e della retorica) anti-Casta del M5S che questa riforma ha proposto e tenacemente voluto (infatti il ministro proponente è Riccardo Fraccaro, M5S), il problema è il cosiddetto ‘combinato disposto’ di questa riforma e dell’attuale legge elettorale, il Rosatellum. Il risultato, infatti, delle due norme, prese insieme, favorisce Salvini perché i collegi più ampi che si determinano producono una torsione maggioritaria con soglie implicite ma altissime che favoriscono il partito o i partiti più grande. Ma solo da poco Salvini ha capito che l’avvio dell’iter della complessa riforma costituzionale (l’eventuale referendum, che ha tre mesi di tempo per essere richiesto, e la ridefinizione dei collegi per adeguarli al Rosatellum, che ne richiede altri due, di mesi) di fatto imbullona la legislatura per altri sei mesi buoni. Se ne riparla, per votare, a giugno del 2020, non prima. Inoltre, Salvini ha capito che, a quel punto, poiché la legge favorisce solo lui e la Lega, è probabile che si apra, in Parlamento, il dibattito su una nuova legge elettorale. E in Parlamento, in un minuto, può spuntare una maggioranza per il proporzionale puro, la legge che in assoluto lo penalizza di più, come ieri faceva notare, ai cronisti, lo stesso Matteo Renzi. Insomma, per la crisi di governo, siamo al più classico “adesso o mai più”.

Il ruolo del Capo dello Stato nella gestione della crisi

E se le colonne d’Ercole del 9 settembre spiega il perché della drammatizzazione della crisi fatta il 7 di agosto, i giorni che verranno sono invece un’incognita sulle modalità e sui tempi di una eventuale crisi, da fare a Camere chiuse. E qui c’è uno snodo, cruciale, che riguarda il ruolo del capo dello Stato. Tra i Cinque stelle circola la data del 13 ottobre perché tutti loro si aspettano che le richieste di Salvini siano “inaccettabili”. Il che significherebbe, calendario alla mano, che le Camere dovrebbero essere sciolte entro il 20 agosto. Crisi, consultazioni, scioglimento si farebbero in 13 giorni. Tutto qui, però, ruota attorno a una questione: la crisi verrà o meno “parlamentarizzata”? Il capo dello Stato, cioè, riterrà necessario rispedire il governo alla Camere per verificare se goda, o meno, della loro fiducia, oppure si limiterà a formare un governo di transizione (‘balneare’, di fatto) che porti il Paese a urne anticipate senza ascoltare le Camere e, dunque, aprendo una crisi extraparlamentare?

Al momento sono troppe, dunque, le incognite, a partire dal “che farà Conte”, ma un fatto va registrato. Se un governo cade in Aula, di prassi, è quello stesso governo che, restando in carica per il disbrigo degli affari correnti, porta il Paese al voto. Cioè, si andrebbe alle elezioni con Salvini al Viminale e quindi controllore dell’intero sistema di voto. Per andare al voto con un Viminale più “neutro”, a garanzia di tutti, è necessario che ci sia un “governo elettorale” che traghetti il paese al voto. Ecco perché, dunque, è meglio – o sarebbe meglio - che Conte non vada in Aula. Non è un dettaglio da poco. O rimpastone o voto. Poi, Salvini va a palazzo Chigi e spunta l’ipotesi del rimpastone mentre l’assemblea dei Cinque stelle slitta alle dieci di sera. Quando sarà chiaro il senso dell’editto di Sabaudia.

I passaggi formali di una eventuale crisi di governo

Ma quali sono tutti i passaggi e tutti gli step che, dal giorno della crisi di governo con le dimissioni formali del presidente del Consiglio, portano fino a nuove elezioni politiche? Sono disciplinati dalla Costituzione, da leggi ordinarie e dalla prassi istituzionale ormai consolidata, ma la crisi più pazza del mondo si potrebbe davvero aprire in pieno agosto, con gli italiani, parlamentari in testa, in ferie?

Il Capo dello Stato ha fermato le sue, di ferie, che dovevano iniziare ieri, a data da destinarsi, ma le Camere sono chiuse e i normali lavori d’aula ripartiranno solo dal 9 settembre. Una crisi di governo in piena estate non si era mai vista e, soprattutto, in autunno in Italia non si vota dal… 1919.

Nulla, in teoria, osta a elezioni politiche anticipate in qualsiasi data. Conta solo la volontà di uno dei partiti della maggioranza (la Lega?) di togliere la fiducia al governo che sostiene e alla scelta del Capo dello Stato di indire nuovi comizi elettorali, una volta verificata l’impossibilità di far nascere un nuovo governo, tentativo che il Colle compirà

comunque, anche se è molto probabile non vada in porto. Una crisi di governo si può innescare in due modi: per via parlamentare (il governo viene battuto in Aula, come è successo al I e al II governo Prodi) con un partito di maggioranza lo sfiducia, o per via extraparlamentare, come è quasi sempre accaduto, nella storia della Repubblica. In entrambi i casi, il presidente del Consiglio ne prende atto e sale al Colle per rassegnare le dimissioni. Solo nel secondo caso, può chiedere di verificare se gode ancora della fiducia delle Camere: si chiama ‘parlamentarizzazione’ della crisi. Conte potrebbe chiedere a Mattarella di seguire questa via: il voto sulla Tav non impegnava il governo che, invece, nel voto di fiducia sul dl Sicurezza bis, ha preso 160 voti, uno sotto la maggioranza assoluta (161), ma comunque fiducia. Il governo potrebbe ‘salvarsi’ con un mini-rimpasto di governo (via Toninelli, per dire), senza neanche passare per le Camere, o con un rimpasto vero e proprio (due o più ministri che cambiano), ma qui scatterebbe la richiesta di Mattarella, a Conte, di formalizzare il rimpasto con un passaggio alle Camere per verificare se gode ancora della loro fiducia. Se ne parlerebbe, in questo caso, a settembre. Se, invece, la crisi fosse insanabile e, esauriti altri tentativi, non vi fosse che il ricorso alle urne, lo scenario cambia. Il Capo dello Stato, sentiti i presidenti delle Camere e dopo le consultazioni di rito, anche brevissime, indice le elezioni.

I tempi necessari e improrogabili per votare a ottobre

Il tempo minimo che deve intercorrere necessariamente dal giorno dallo scioglimento delle Camere alle urne è di 45 giorni mentre quello massimo è di 70 giorni, ma il Viminale se ne prende 55/60 da quando votano gli italiani all’estero.

A quel punto, il Cdm si riunisce per approvare il dpR (decreto del Presidente della Repubblica) con cui viene fissata la data del voto. Ma il cdm di quale governo? In teoria, come è prassi, quello dimissionario, cioè Conte, ma si dice che Mattarella imporrebbe un governo tecnico (che, dato il periodo, sarebbe un “governo balneare”) per portare il Paese al voto con i crismi della neutralità ed evitare che i partiti oggi al governo (M5S e la Lega, che ha il Viminale) gestiscano il procedimento elettorale. Sarà così? Si vedrà.

Per la data del voto, invece, bisogna considerare le possibili ‘finestre’ elettorali utili per votare da dopo l’estate. Sono, di fatto, tre. La prima è il 13 ottobre, ma è implausibile: le Camere dovrebbero essere sciolte a ridosso di Ferragosto. Per votare il 20 ottobre, le Camere vanno sciolte dopo Ferragosto, tra il 20 e il 22 agosto. Infine, per votare l’ultima domenica di ottobre, il 27, le Camere potrebbero essere sciolte, al più tardi, anche il 27-28 agosto. Poi, più ci si inoltra in autunno più, è ovvio, le elezioni si allontanano. Solo che, il 12 settembre, in aula alla Camera, va in ultima e definitiva lettura la riforma Fraccaro che taglia di 345 scranni il numero dei parlamentari: per mandarla a regime servono, tra pausa per attendere un eventuale referendum, legge di adeguamento dei collegi e nuovi comizi elettorali, almeno sei mesi. Se ne riparlerebbe almeno a giugno 2020.

L’altro timing decisivo, quello della manovra economica

Da non dimenticare, infine, c’è anche il timing della manovra economica, cioè della Legge di Stabilità del 2020. La tempistica di eventuali elezioni in autunno dovrebbe, infatti, tener conto anche delle scadenze legate alla sessione di Bilancio. A settembre, alla ripresa dell’attività parlamentare e governativa dopo la pausa estiva - sempre che l'esecutivo non cada prima - ad attendere il governo ci sarà la Nota di aggiornamento al Def che va presentata alle Camere entro il 27 settembre. Il Documento programmatico di Bilancio, ovvero l’ossatura della manovra, va invece inviato alla Commissione Ue entro il 15 ottobre, mentre la Legge di Bilancio vera e propria deve essere presentata alle Camere entro il 20 ottobre. Scadenze che, sulla carta, presuppongono l'esistenza di un governo in carica e con la forza di varare la manovra e poi di ‘contrattarla’ con la Ue.

E’ possibile, tuttavia, chiedere all'Europa una ‘dilazione’ dei tempi del Documento programmatico di Bilancio, giustificata proprio dalla crisi di governo e dalle elezioni (la manovra deve essere approvata entro il 31 dicembre), ma questo è possibile se dalle urne uscisse una maggioranza ben definita che in poche settimane porti alla nascita del nuovo esecutivo. Altrimenti, servirebbe un lasso di tempo più lungo per consentire le normali trattative tra forze politiche così da arrivare alla nascita di un nuovo esecutivo. E’ stato il caso del governo Conte: dal giorno delle elezioni al giuramento sono trascorsi tre mesi. La scadenza, tuttavia, che resta tassativa è quella del 31 dicembre, data entro cui il Parlamento italiano deve approvare la legge di Bilancio per evitare l'esercizio provvisorio dei conti dello Stato che, di certo, rappresenterebbe una vera iattura per il nostro Paese.